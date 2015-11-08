به گزارش خبرنگار مهر، دو رمان خارجی که نشر چشمه چندی پیش آن‌ها را با ترججمه پیمان خاکسار منتشر کرده بود در آستانه چاپ چهارم قرار گرفته‌اند.

یکی از این کتاب‌ها، رمان «شاگرد قصاب» نوشته پاتریک مک کیب نویسنده ایرلندی است. این کتاب که ترجمه‌اش در مجموعه داستان غیرفارسی جهان نوی این ناشر چاپ شده، از آثار تحسین شده ادبیات جهان طی سال‌های اخیر است. «شاگرد قصاب» علاوه بر نامزدی جایزه بوکر و به دست آوردن جایزه آیریش تایمز، از سوی گاردین» جزو ۱۰۰۱ کتابی معرفی شده که پیش از مرگ باید خواند.

داستان این رمان درباره یک پسربچه‌ است که اختلال روانی دارد که تمام متن آن از زاویه دید اول شخص روایت می‌شود و ترکیبی از جریان سیال ذهن و راوی اول شخص است.

ترجمه رمان «شاگرد قصاب» که توسط پیمان خاکسار انجام شده، در حال حاضر به چاپ چهارم رسیده و توزیع نسخه های چاپ چهارم آن آغاز شده است.

کتاب دیگری که نشر چشمه در پی تجدید چاپ آن است، رمان «جزء از کل» نوشته استیو تولتز نویسنده استرالیایی است. این رمان که اولین اثر نویسنده اش بوده، موفقیت زیادی در سطح کشورش و همچنین کشورهای انگلیسی زبان داشته است. ترجمه پیمان خاکسار از این رمان، اسفندماه ۹۳ به چاپ رسید.

این رمان ۷۵۰ صفحه ای، نامزد جایزه بوکر سال ۲۰۰۸ بوده است. داستان این کتاب جاه طلبانه درباره زندگی یک پدر و پسر استرالیایی است که ماجراها و اتفاقات زیادی برایشان رخ می دهد. در خلال حوادث و ماجراهای طنز و خنده داری که برای دو شخصیت پدر و پسر رخ می دهد، مطالب و موضوعات فلسفی زیادی مطرح می شود.

نسخه های چاپ سوم ترجمه این رمان، چندی است به پایان رسیده و قرار است به زودی به چاپ چهارم برسد. به این ترتیب نسخه های چاپ چهارم «جزء از کل» به زودی وارد بازار نشر می شود.