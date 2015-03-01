کتاب جدید سداریس مجوز گرفت/ «جز از کل» در آستانه چاپ

پیمان خاکسار مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ترجمه‌های خود گفت: ترجمه رمان «جز از کل» اثر استیو تولتز که چندی پیش مجوز چاپ را توسط نشر چشمه دریافت کرد، برای چاپ آماده می شود. این رمان اثر یکی از نویسندگان جوان و جسور استرالیایی است که در سال ۲۰۰۸ منتشر شده و همان سال هم نامزد بوکر شد و هم به فهرست ۱۰ رمان برتر ادبیات استرالیا وارد شد.

وی افزود: این رمان در حال حاضر آماده چاپ است و به نمایشگاه کتاب تهران خواهد رسید اما این احتمال وجود دارد که پیش از عید منتشر و وارد بازار شود. به هر حال احتمال این که کتاب تا عید چاپ شود، کم است.

این مترجم درباره آثار دیگرش گفت: آخرین کتاب دیوید سداریس هم به‌عنوان سومین ترجمه من از آثار او، تقریبا آماده چاپ است. «بیا با جغدها درباره دیابت تحقیق کنیم» در سال ۲۰۱۴ چاپ شده و مقالات خودنگارانه سداریس با چاشنی طنز است. از میان ترجمه هایی که چندی پیش به ناشر سپردم، «شاگرد قصاب» نوشته پاتریک مک کیب به چاپ رسیده و ۲ کتابی که صحبت شان شد، در انتظار چاپ هستند.

خاکسار گفت: درباره «بیا با جغدها درباره دیابت تحقیق کنیم»، باید بگویم که هنوز هیچ کاری انجام نشده است. کتاب فقط مجوز چاپ را گرفته و هنوز ویرایش و صفحه بندی نشده است. خودم هم هنوز آن را برای بار دوم نخوانده و ویرایش نکرده ام. بنابراین این کتاب احتمالا به نمایشگاه کتاب تهران نمی رسد. البته شاید هم کتاب به این رویداد بزرگ برسد.