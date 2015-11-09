محمد صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از راهکارهای توسعه صادرات خراسان شمالی به سایر کشورهای هدف، اعزام و پذیرش هیئت های تجاری است.

وی گفت: با توجه مشکلات این استان در خصوص اعزام و پذیرش هیئت های تجاری، به رغم مشکلات موجود، اقدامات خوبی تاکنون در این زمینه انجام شده و تاثیر بسزایی در افزایش میزان صادرات کالاهای تولیدی استان داشته است.

صمدی افزود: در زمینه توسعه صادرات و واردات کالاها باید سرمایه گذاران به صورت جدی وارد عرصه شوند.

وی گفت: خراسان شمالی در راستای جذب سرمایه گذار و معرفی فرصت‎های بالقوه استان نیز همایش سرمایه گذاری و کسب و کار برگزار کرد.

صمدی همچنین از سفر یک تیم سه نفره از سرمایه گذار چینی به این استان در روز 23 آبان ماه جاری خبر داد و افزود: این سرمایه گذاران به مدت دو روز و به منظور مشارکت و همکاری در زمینه تجهیزات برقی و الکترونیکی به استان سفر می کنند.

به گفته وی این سفر به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی انجام می شود.

صمدی گفت: هدف از سفر سرمایه گذران چینی به استان تبادل اطلاعات، تشریح و معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری است.

وی افزود: «هائوهانک» مدیرعامل شرکت جینوالکترونیک و خانم«جین مینگ» و ...از جمله سرمایه گذاران چینی در این سفر خواهند بود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی در خصوص برنامه های این سفر دو روزه نیز اظهار کرد: بررسی وضعیت و فرصت‌های استان، تشکیل کارگروه توسعه صادرات و ... از جمله برنامه های این سفر خواهد بود.