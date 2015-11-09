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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۲۷

به منظور مشارکت در طرح های صادراتی؛

یک تیم سه نفره از چین به خراسان شمالی سفر می‌کند

یک تیم سه نفره از چین به خراسان شمالی سفر می‌کند

بجنورد- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی گفت: به منظور مشارکت در طرح های صادراتی یک تیم سه نفره از سرمایه گذاران چینی طی هفته آینده به خراسان شمالی سفر می کند.

محمد صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از راهکارهای توسعه صادرات خراسان شمالی به سایر کشورهای هدف، اعزام و پذیرش هیئت های تجاری است.

وی گفت: با توجه مشکلات این استان در خصوص اعزام و پذیرش هیئت های تجاری، به رغم مشکلات موجود، اقدامات خوبی تاکنون در این زمینه انجام شده و تاثیر بسزایی در افزایش میزان صادرات کالاهای تولیدی استان داشته است.

صمدی افزود: در زمینه توسعه صادرات و واردات کالاها باید سرمایه گذاران به صورت جدی وارد عرصه شوند.

وی گفت: خراسان شمالی در راستای جذب سرمایه گذار و معرفی فرصت‎های بالقوه استان نیز همایش سرمایه گذاری و کسب و کار برگزار کرد.

صمدی همچنین از سفر یک تیم سه نفره از سرمایه گذار چینی به این استان در روز 23 آبان ماه جاری خبر داد و افزود: این سرمایه گذاران به مدت دو روز و به منظور مشارکت و همکاری در زمینه تجهیزات برقی و الکترونیکی به استان سفر می کنند.

به گفته وی این سفر به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی انجام می شود.

صمدی گفت: هدف از سفر سرمایه گذران چینی به استان تبادل اطلاعات، تشریح و معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری است.

وی افزود: «هائوهانک» مدیرعامل شرکت جینوالکترونیک و خانم«جین مینگ» و ...از جمله سرمایه گذاران چینی در این سفر خواهند بود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی در خصوص برنامه های این سفر دو روزه نیز اظهار کرد: بررسی وضعیت و فرصت‌های استان، تشکیل کارگروه توسعه صادرات و ... از جمله برنامه های این سفر خواهد بود.

کد مطلب 2961528

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