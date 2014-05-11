محمد صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اهمیت ویژه و منحصر به فرد ایجاد یک منطقه اقتصادی در خراسان شمالی بر کسی پوشیده نیست؛ چرا که راه اندازی این منطقه ویژه با توجه به موقعیت جغرافیایی استان می‌تواند تحول بزرگی در وضعیت اقتصادی این منطقه ایجاد کند.

وی با اشاره به حضور موفق خراسان شمالی در سال‌های اخیر در نمایشگاه‌های بین المللی کشورهای مختلف جهان و بازاریابی و صادرات کالاهای مختلف تصریح کرد: تسریع در راه‌اندازي منطقه ويژه اقتصادي بجنورد به عنوان مطالبه جدي صنعتگران و فعالان عرصه اقتصادي این منطقه، می تواند به افزایش سرمایه گذاری، میزان صادرات، ارز آوری و ایجاد اشتغال کمک کند.

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان شمالي اظهار امیدواری کرد که در سال جاری میزان صادرات این استان نسبت به سال گذشته از افزایش قابل توجهی برخوردار شود.

به گفته وی هم اکنون صادرات کالاهایی از جمله توليدات پتروشيمي، آلومينا، کالاهای پلاستيكی، فلزي و فولادي، صنایع دستی و مواد غذايي، شامل 71 نوع کالا از بیش از 450 کارخانه تولیدی از خراسان شمالی به 22 کشور دنیا انجام می شود.

صمدی افزود: کشورهای مقصد کالاهای صادراتی استان بیشتر شامل کشورهای آسیایی و اروپایی از جمله ترکمنستان، افغانستان، چین و هندوستان است.

وی همچنین از برپایی نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در بیشکک با محوریت خراسان شمالی خبرداد و گفت: این نمایشگاه با حضور صنعتگران این استان در تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان شمالي با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به سال اقتصاد و فرهنگ وظیفه تلاشگران عرصه اقتصاد را در تحقق شعال امسال مضاعف خواند و تصریح کرد: باید با بستر سازی، برنامه ریزی، تلاش و حمایت از فعالان این بخش، موقعیت اقتصادی استان را به جایگاه مطلوب خود برسانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، راه اندازی و احداث منطقه ويژه اقتصادي بجنورد در شهرک صنعتی بیدک، از مصوبات سفر دولت به خراسان شمالي است.