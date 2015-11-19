به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان یزد، حمید مشتاقیان اظهار داشت: پروژه مرمت و ساماندهی آسیاب آبی ترک آباد اردکان در آذر ماه ۹۴ با مشارکت دهیاری ترک آباد و با تخمین اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیون ریال آغاز می شود.

وی افزود: مهمترین آیتم‌های اجرایی این پروژه شامل پی‌بری و پی‌بندی، استحکام بخشی دیواره‌ها، ازاره چینی، مرمت داخلی، محوطه سازی و نور پردازی است که امیدواریم تا نوروز ۹۵ به بهره‌برداری برسد.

مشتاقیان بیان کرد: در سال‌های گذشته بخشی از استحکام بخشی و مرمت آسیاب توسط اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اردکان و با مشارکت دهیاری ترک آباد انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: روستای ترک آباد در پنج کیلومتری غرب اردکان در مسیر راه اردکان - نائین واقع ‌شده و به ‌صورت مشخص و مستند قدیمی ‌ترین شواهد تاریخی و متون در ارتباط با روستای ترک ­آباد را باید در وقف ­نامه ربع رشیدی اثر رشیدالدین فضل‌ الله همدانی، وزیر اعظم ایلخانان مغول دانست.

مشتاقیان ادامه داد: در این کتاب، بانی اولیه این روستا را ترکان خاتون دختر امیر مبارزالدین محمد، حاکم حکومت محلی آل­ مظفر در یزد در سال ۷۴۷ هجری قمری دانسته که قناتی در این منطقه احداث و موجب ایجاد این روستا شده است.

وی با بیان اینکه این آسیاب آبی در سال ۸۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، اظهار امیدواری کرد: این آسیاب پس از مرمت دوباره راه اندازی و فعال شود.