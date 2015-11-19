به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان یزد، حمید مشتاقیان اظهار داشت: پروژه مرمت و ساماندهی آسیاب آبی ترک آباد اردکان در آذر ماه ۹۴ با مشارکت دهیاری ترک آباد و با تخمین اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیون ریال آغاز می شود.
وی افزود: مهمترین آیتمهای اجرایی این پروژه شامل پیبری و پیبندی، استحکام بخشی دیوارهها، ازاره چینی، مرمت داخلی، محوطه سازی و نور پردازی است که امیدواریم تا نوروز ۹۵ به بهرهبرداری برسد.
مشتاقیان بیان کرد: در سالهای گذشته بخشی از استحکام بخشی و مرمت آسیاب توسط اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اردکان و با مشارکت دهیاری ترک آباد انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: روستای ترک آباد در پنج کیلومتری غرب اردکان در مسیر راه اردکان - نائین واقع شده و به صورت مشخص و مستند قدیمی ترین شواهد تاریخی و متون در ارتباط با روستای ترک آباد را باید در وقف نامه ربع رشیدی اثر رشیدالدین فضل الله همدانی، وزیر اعظم ایلخانان مغول دانست.
مشتاقیان ادامه داد: در این کتاب، بانی اولیه این روستا را ترکان خاتون دختر امیر مبارزالدین محمد، حاکم حکومت محلی آل مظفر در یزد در سال ۷۴۷ هجری قمری دانسته که قناتی در این منطقه احداث و موجب ایجاد این روستا شده است.
وی با بیان اینکه این آسیاب آبی در سال ۸۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، اظهار امیدواری کرد: این آسیاب پس از مرمت دوباره راه اندازی و فعال شود.
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