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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۸

هشدار هواشناسی برای ۴ استان؛ رگبار و رعدوبرق و سرمازدگی در راه است

هشدار هواشناسی برای ۴ استان؛ رگبار و رعدوبرق و سرمازدگی در راه است

یک کارشناس هواشناسی از احتمال رگبار و رعدوبرق در خراسان شمالی و سرمازدگی محصولات کشاورزی در چهارمحال و بختیاری خبر داد و نسبت به وزش باد و گردوخاک و آبگرفتگی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: طی امروز (یکشنبه، ۲۹ شهریور) و فردا (دوشنبه، ۳۰ شهریور) در خراسان شمالی، به‌ویژه نیمه غربی استان و مناطق گرمه، جاجرم، رازوجرگلان، پیش‌قلعه و سملقان، احتمال وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد لحظه‌ای نسبتاً شدید وجود دارد.

وی افزود: با توجه به احتمال بارش در این مناطق، لازم است لایروبی کانال‌ها و آبروها انجام شود تا در صورت وقوع بارش، از ایجاد آبگرفتگی جلوگیری شود.

اصغری بیان کرد: در خوزستان، به‌ویژه مناطق ساحلی مانند بندر ماهشهر، آبادان، شادگان و کارون، امروز پیش از ظهر مه صبحگاهی و کاهش دید پیش‌بینی می‌شود؛ بنابراین رانندگان و افراد در حال تردد در این مناطق باید احتیاط لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: در ساعات بعدازظهر امروز در نیمه غربی و جنوبی تهران نیز وزش باد نسبتاً شدید همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود؛ بنابراین توجه به استحکام تابلوهای تبلیغاتی و داربست‌ها ضروری است.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: همچنین در استان چهارمحال و بختیاری، از صبح دوشنبه (۳۰ شهریور) تا بامداد چهارشنبه، در نقاط سردسیری مانند فرخشهر، سامان، بروجن، بن، فارسان و شلمزار، احتمال سرمازدگی محصولات حساس به سرما وجود دارد.

وی یادآور شد: به باغداران و کشاورزان توصیه می‌شود با توجه به احتمال سرمازدگی، برای جلوگیری از خسارات احتمالی به محصولات حساس به سرما از جمله انگور، ذرت و لوبیا، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

اصغری در پایان درباره روند دمای هوا در کشور نیز خاطرنشان کرد: دمای هوا در نیمه غربی کشور طی ۲۴ ساعت آینده خنک‌تر می‌شود، اما در نواحی شرقی افزایش نسبی دما انتظار می‌رود.

کد مطلب 6952778
زهره آقاجانی

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