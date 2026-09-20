کاظمی: مدارس ۱۰۰ درصد حضوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه خبر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۲۹۶ دانشآموز شهید و ۶۸ معلم شهید کشور، با خانوادههای داغدیده حوادث اخیر ابراز همدردی کرد و آغاز سال تحصیلی را نویدبخش حرکتی دوباره در مسیر توسعه علمی کشور دانست.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی تعلیم و تربیت از نگاه مقام معظم رهبری و رئیسجمهور، اظهار کرد: در دولت چهاردهم، آموزش و پرورش به عنوان یکی از اولویتهای اصلی مورد توجه قرار گرفته است. همراهی اعضای هیئت دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شرایط دشوار کنونی، زمینهساز اتفاقات مطلوبی برای نظام آموزشی شده است.
جزئیات آماری از حجم عملیات آموزش و پرورش
وزیر آموزش و پرورش با ارائه آماری از وضعیت ساماندهی مدارس و دانشآموزان برای سال تحصیلی پیشرو، گفت: در مجموع ۱۲۴ هزار مدرسه در سراسر کشور آمادهسازی شدهاند که از این تعداد، ۱۰۳ هزار مدرسه دولتی و ۲۱ هزار واحد آموزشی غیردولتی هستند.
کاظمی افزود: در سال تحصیلی جدید، ۱۶.۵ میلیون دانشآموز در فرآیندهای آموزشی ثبتنام کردهاند و بیش از یک میلیون معلم و نیروی انسانی، مسئولیت راهبری کلاسهای درس را بر عهده دارند.
وی در خصوص جمعیت کلاساولیها گفت: امسال یک میلیون و ۱۵۴ هزار دانشآموز پایه اول ابتدایی ثبتنام کردهاند که نسبت به سال گذشته، با کاهش حدود ۸۰ هزار نفری مواجه است؛ آماری که نشاندهنده شیب ملایم در روند تغییرات جمعیت دانشآموزی کشور است.
وزیر آموزش و پرورش حجم عملیات آموزشی در کشور را بسیار سنگین خواند و خاطرنشان کرد: مجموعه وزارتخانه در هر هفته ۱۷ میلیون «نفر-ساعت» خدمت آموزشی به دانشآموزان ارائه میدهد که این حجم از فعالیت، نشاندهنده گستردگی و پیچیدگی عملیات در نظام تعلیم و تربیت است.
کاظمی ضمن ابراز خرسندی از فضای نشاطآور بازگشایی مدارس، از حضور رئیسجمهور در جشن شکوفهها خبر داد و آن را پیامی ارزشمند برای جامعه آموزشی کشور دانست.
وی افزود: با وجود تلاش دشمن برای اخلال در این فرآیند، ۲۳ روز امتحانات نهایی با حضور بیش از یک میلیون و ۷۹۰ هزار دانشآموز و تصحیح ۲۵ میلیون برگه امتحانی با موفقیت برگزار شد و در آستانه اعلام نتایج آن هستیم.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به ابهامات درباره احتمال غیرحضوری شدن مدارس در سال تحصیلی جدید، تصریح کرد: سیاست دولت و وزارت آموزش و پرورش، بازگشایی ۱۰۰ درصد حضوری مدارس در سراسر کشور است. زیرساختهای لازم برای برگزاری حضوری کلاسها فراهم شده و در هیچ منطقهای آموزش به صورت کلی مجازی نخواهد بود.
بهسازی ۸۰ هزار کلاس درس با همت گروههای جهادی و خیرین
کاظمی با اشاره به توسعه زیرساختهای آموزشی بدون تکیه صرف به اعتبارات دولتی، افزود: با شناسایی نیازها، ۴۷۰۰ فضای آموزشی به ظرفیت کشور افزوده شد. همچنین با مشارکت خیرین مدرسهساز، تمامی مدارسی که در وقایع اخیر دچار آسیب شده بودند، بازسازی شدند.
وی افزود: در کنار این اقدامات، ۸۰ هزار کلاس درس با کمک گروههای جهادی بهسازی شده و سیستم سرمایشی ۴۸ هزار کلاس درس نیز استانداردسازی شده است. وزیر آموزش و پرورش با تقدیر از نقش خیرین، از جمله «حاج اکبر ابراهیمی» در تجهیز مدارس، اظهار داشت: بسیاری از این پروژهها از جمله استخرهای دانشآموزی و چمنهای مصنوعی، هماکنون آماده افتتاح هستند.
شتاب در هوشمندسازی و آموزش هوش مصنوعی
کاظمی با تاکید بر عبور از الگوهای سنتی هوشمندسازی، گفت: برنامه راهبردی ما مبتنی بر فناوریهای آیندهپژوهانه است. در همین راستا، هوشمندسازی ۵۰ هزار کلاس درس هدفگذاری شده که از این تعداد، فرآیند ۲۲ هزار کلاس آغاز شده و ۱۱ هزار و ۵۰۰ مورد آن به پایان رسیده است.
وی افزود: علاوه بر تجهیز سختافزاری، آموزش نرمافزاری نیز در اولویت است؛ بهطوری که ۴ میلیون دانشآموز و ۱۰۰ هزار معلم تاکنون آموزشهای اولیه هوش مصنوعی را فرا گرفتهاند. همچنین ۹۵ درصد معلمان با روشهای نوین تدریس آشنا شده و در شبکه تبادل تجربیات با شعار «از همآموزی، با همآموزی، بههمآموزی» قرار گرفتهاند.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: برای جبران عقبماندگی تحصیلی دانشآموزانی که در مناطق آسیبپذیر یا شرایط خاص آموزشی بودند، کلاسهای تقویتی و جبرانی دوماههای طراحی شده است تا عدالت آموزشی در تمامی نقاط کشور محقق شود. همچنین شبکه شاد با افزودن ۲۰۰ سرور جدید، ظرفیت و سرعت بالاتری برای ارائه خدمات آموزشی آنلاین در سال تحصیلی پیشرو خواهد داشت.
علیرضا کاظمی، با اشاره به تعامل مثبت میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه، افزود: با حمایتهای ویژه دولت، بسیاری از مشکلات مالی وزارتخانه کاهش یافته است. برای نخستین بار در سال گذشته، رتبهبندی ۳۵۰ هزار معلم بهروزرسانی شد و مطالبات ۶ ماهه همکاران فرهنگی و معوقات بازنشستگان سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ پرداخت شد که این امر موجب رضایتمندی جامعه معلمان و کاهش اعتراضات صنفی شده است.
مدیریت هوشمندانه کسری معلم
وزیر آموزش و پرورش در خصوص وضعیت نیروی انسانی گفت: ما در هفته ۱۷ میلیون «نفر-ساعت» تدریس داریم که حجم بسیار بالایی است. در سال ۱۴۰۱ با کسری ۱۷۶ هزار معلم مواجه بودیم که با اقدامات انجام شده، این تراز منفی در سال جاری به حدود ۹۰ هزار نفر کاهش یافته است.
وی افزود: هماکنون ۸۶ درصد کلاسها توسط نیروی موظف پوشش داده میشود و ۱۴ درصد باقیمانده نیز با بهرهگیری از همکاران شاغل، بازنشستگان و نیروهای حقتدریس مدیریت میشود تا هیچ کلاسی بدون معلم نماند.
ثبت «آیین بازگشایی مدارس» به عنوان میراث فرهنگی
کاظمی از یک اقدام فرهنگی ارزشمند خبر داد و گفت: «آیین بازگشایی مدارس» که نماد پیوند ایرانیان با علم و دانش است، در فهرست میراث فرهنگی کشور ثبت شد. این اقدام، پاسداشت تمدن و فرهنگ ایرانی در اهمیت دادن به علمآموزی است که در اقصینقاط کشور با آداب و رسوم متنوع برگزار میشود.
تدارک یادوارههای ملی در آغاز سال تحصیلی
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تقارن بازگشایی مدارس با مناسبتهای مهم، تصریح کرد: در سال تحصیلی جدید، یادواره «سیدالشهدای انقلاب» (رئیسجمهور شهید) و یادواره «دانشآموزان شهید میناب» در تمامی ۱۲۴ هزار مدرسه کشور برگزار میشود. وی تأکید کرد که جنایت متجاوزان در حادثه میناب باید به عنوان یک واقعه تاریخی در حافظه ملی ایران و جهان زنده بماند و در این راستا، ستاد ملی برای پیگیری ابعاد این واقعه تشکیل شده است.
کاظمی با تاکید بر راهبرد «پیوند مدرسه و مردم»، تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش در دولت چهاردهم با شعار حضور فعال در میدان، به دنبال تقویت ارتباط میان جامعه و مدارس است تا با مشارکت حداکثری مردم، مسیر تعالی تعلیم و تربیت با نشاط و اقتدار طی شود.
وزیر آموزش و پرورش گفت: دانشآموزان در مدارس تصاویر زیبایی از عزت، اقتدار و سربلندی ملت ایران و پیروزی بزرگ مردم کشور را مشاهده و درک خواهند کرد.
وی افزود: شبکهای برای پشتیبانی مدارس از میدان تشکیل شده است تا مدارس در شرایط جدید و آینده، به صحنهآورنده هویت ملی و انقلابی باشند و اتفاقات بزرگی در این زمینه رقم بخورد.
پوشش ۱۳۰۰ مدرسه شبانهروزی با آموزش آنلاین
وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شبکه آموزش، گفت: مدرسه تلویزیونی ایران با ارائه بهترین تدریسها و استفاده از توان معلمان برجسته، عدالت آموزشی را به معنای واقعی در دورترین نقاط کشور محقق کرده است.
کاظمی افزود: در کنار مدرسه تلویزیونی ایران، پویشهای جهاد علمی نیز در این زمینه فعال بودهاند و از جمله مدرسه البرز، یک هزار و ۳۰۰ مدرسه شبانهروزی را به صورت آنلاین پوشش داده است.
وی ادامه داد: از طریق این طرح، بهترین تدریسها برای دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم مدارس شبانهروزی در سراسر کشور ارائه میشود.
چاپ ۱۶۰ میلیون جلد کتاب درسی
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به روند آمادهسازی کتابهای درسی گفت: امسال حدود ۱۶۰ میلیون جلد کتاب درسی چاپ شده که ۹۰ تا ۹۵ درصد آن در سراسر کشور توزیع شده است.
وی این میزان چاپ و توزیع کتاب را عملیات گستردهای دانست و بر نقش کتاب در ماندگاری مفاهیم آموزشی در ذهن دانشآموزان تاکید کرد.
اجرای هشت برنامه تحولی در آموزش و پرورش
کاظمی با بیان اینکه آموزش و پرورش اجرای هشت برنامه تحولی عمیق را آغاز کرده است، گفت: یکی از مهمترین این برنامهها، تحول در برنامه درسی است؛ چرا که برنامه درسی فقط کتاب و محتوا نیست، بلکه معلم، آموزش معلم، حجم کتابهای درسی، شیوههای ارزشیابی، مهارتها و فعالیتهای تربیتی را نیز دربرمیگیرد.
وی افزود: در قالب این برنامه، تغییر رویکردی کتابهای درسی در یک فرآیند هفتساله دنبال میشود تا دانش و اطلاعات کسبشده از سوی دانشآموزان به رفتار و مهارت تبدیل شود.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: باید نظام آموزشی کشور از حافظهمحوری و نمرهمحوری فاصله بگیرد و به سمت یک نظام تربیتی، فرهنگی، مهارتی و دانشآموزمحور حرکت کند؛ نظامی که صرفاً کتابمحور یا معلممحور نباشد.
کاظمی توسعه هنرستانها و پوشش آموزشهای فنی و حرفهای را از برنامههای موفق آموزش و پرورش دانست و گفت: با نگاه اشتغالزایی، توسعه هنرستانها و آموزشهای مهارتی دنبال میشود.
وی افزود: طرح «هر دانشآموز یک مهارت» نیز برای دانشآموزان دوره متوسطه اول در حال پیگیری است تا هر دانشآموز در کنار تحصیل، یک مهارت استاندارد را فرا بگیرد.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: آموزش علم نافع و جذاب و تأمین محتوای کاربردی و مهارتی، از آرزوهای مهم رهبر معظم انقلاب و از اهداف اساسی برنامههای تحولی آموزش و پرورش است.
تحول در تربیت معلم و فناوریهای آموزشی
کاظمی تحول در ساختار نظام آموزشی، منابع انسانی، دانشگاه فرهنگیان، برنامههای پرورشی و فرهنگی و فناوریهای کلاس درس را از دیگر محورهای برنامههای تحولی برشمرد و گفت: در حوزه منابع انسانی، تقویت دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلمان ماهر، برجسته و شایسته در دستور کار قرار دارد؛ چرا که دانشآموزان امانت خانوادهها هستند و باید بهترین معلمان برای تربیت آنان آماده شوند.
وی با اشاره به تغییر روشها و ابزارهای تربیتی در نسل جدید افزود: در حوزه پرورشی و فرهنگی نیز طراحیهای جدید انجام شده و اجرای برنامههای تحولی آغاز شده است.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در حوزه فناوریهای آموزشی نیز به سمت هوشمندسازی جدید حرکت کردهایم و تلویزیونهای استاندارد آموزشی با قابلیت اتصال به اینترنت، شبکه تعاملی و نرمافزارهای مورد نیاز معلمان طراحی شده است.
حرکت به سمت حکمرانی مدرسهمحور
کاظمی یکی دیگر از محورهای مهم برنامههای تحولی را اصلاح حکمرانی نظام آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: مدارس باید به عنوان کانون تربیتی و مرکز اصلی تعلیم و تربیت، اختیار و نقش بیشتری در تصمیمگیری داشته باشند.
وی افزود: در حال حاضر با سازمانی متمرکز و تا حدی متصلب مواجه هستیم و بسیاری از تصمیمها تناسب کافی با شرایط خط مقدم تعلیم و تربیت در مناطق مختلف کشور ندارد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تفاوتهای فرهنگی، جغرافیایی و اجتماعی مناطق کشور اظهار داشت: کتابی که در تهران تدوین میشود، در مرز سراوان، کردستان و مناطق شمالی و جنوبی کشور نیز تدریس میشود؛ در حالی که معلمان و مدارس باید بتوانند متناسب با اقتضائات، امکانات و فرهنگ هر منطقه، در برنامهریزیهای آموزشی، فرهنگی، تربیتی و اردوها نقش و اختیار بیشتری داشته باشند.
کاظمی تاکید کرد: حرکت به سمت مدرسهمحوری و افزایش اختیارات مدارس، از برنامههای مهم آموزش و پرورش برای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و پاسخگویی بهتر به نیازهای دانشآموزان است.
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