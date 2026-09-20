به گزارش خبرنگار مهر، آیدین مهد زاده بعد از ظهر یکشنبه در دومین نشست شورای سیاستگذاری دوسالانه خوشنویسی رضوی اظهار کرد: خوشنویسی یکی از هنرهای ریشهدار در فرهنگ و هنر ایرانی است و برگزاری رویدادهایی از این دست میتواند زمینه معرفی و دیدهشدن ظرفیتهای این هنر را در سطح کشور فراهم کند.
وی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی منسجم برای برگزاری دوسالانه خوشنویسی رضوی افزود: این رویداد میتواند بستری برای حضور و دیدهشدن هنرمندان توانمند خوشنویسی از سراسر کشور باشد و فرصت مناسبی برای ارائه ظرفیتهای هنری آنان فراهم کند.
مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تقویت پیوند میان هنر و معارف رضوی را از دیگر ظرفیتهای این رویداد دانست و گفت: دوسالانه خوشنویسی رضوی میتواند زمینهای برای پیوند بیشتر هنر خوشنویسی با مفاهیم و معارف رضوی ایجاد کند.
مهدیپور ادامه داد: در سیاستگذاری این دوسالانه باید ضمن توجه به اصالت و جایگاه هنر خوشنویسی، زمینه حضور نسل جوان نیز فراهم شود تا هنرمندان جوان بتوانند توانمندیها و نگاههای تازه خود را در این عرصه ارائه کنند.
وی بر ضرورت توجه به آثار خلاقانه و نوآورانه در کنار حفظ اصالت هنر خوشنویسی تأکید کرد و گفت: سیاستگذاری این رویداد باید بهگونهای باشد که ضمن صیانت از جایگاه و هویت خوشنویسی، فرصت برای بروز خلاقیت و نوآوری هنرمندان نیز فراهم شود.
دومین نشست شورای سیاستگذاری دوسالانه خوشنویسی رضوی با هدف بررسی و برنامهریزی برای برگزاری این رویداد برگزار شد.
گفتنی است دوسالانه خوشنویسی رضوی بهمن ماه امسال به میزبانی قزوین برگزار می شود.
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