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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۰۸

دوسالانه خوشنویسی رضوی فرصتی برای دیده‌شدن هنرمندان سراسر کشور است

دوسالانه خوشنویسی رضوی فرصتی برای دیده‌شدن هنرمندان سراسر کشور است

 قزوین- مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر جایگاه خوشنویسی در فرهنگ و هنر ایرانی، بر برنامه‌ریزی منسجم برای برگزاری دوسالانه خوشنویسی رضوی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیدین مهد زاده بعد از ظهر یکشنبه در دومین نشست شورای سیاست‌گذاری دوسالانه خوشنویسی رضوی اظهار کرد: خوشنویسی یکی از هنرهای ریشه‌دار در فرهنگ و هنر ایرانی است و برگزاری رویدادهایی از این دست می‌تواند زمینه معرفی و دیده‌شدن ظرفیت‌های این هنر را در سطح کشور فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای برگزاری دوسالانه خوشنویسی رضوی افزود: این رویداد می‌تواند بستری برای حضور و دیده‌شدن هنرمندان توانمند خوشنویسی از سراسر کشور باشد و فرصت مناسبی برای ارائه ظرفیت‌های هنری آنان فراهم کند.

مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تقویت پیوند میان هنر و معارف رضوی را از دیگر ظرفیت‌های این رویداد دانست و گفت: دوسالانه خوشنویسی رضوی می‌تواند زمینه‌ای برای پیوند بیشتر هنر خوشنویسی با مفاهیم و معارف رضوی ایجاد کند.

مهدی‌پور ادامه داد: در سیاست‌گذاری این دوسالانه باید ضمن توجه به اصالت و جایگاه هنر خوشنویسی، زمینه حضور نسل جوان نیز فراهم شود تا هنرمندان جوان بتوانند توانمندی‌ها و نگاه‌های تازه خود را در این عرصه ارائه کنند.

وی بر ضرورت توجه به آثار خلاقانه و نوآورانه در کنار حفظ اصالت هنر خوشنویسی تأکید کرد و گفت: سیاست‌گذاری این رویداد باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن صیانت از جایگاه و هویت خوشنویسی، فرصت برای بروز خلاقیت و نوآوری هنرمندان نیز فراهم شود.

دومین نشست شورای سیاست‌گذاری دوسالانه خوشنویسی رضوی با هدف بررسی و برنامه‌ریزی برای برگزاری این رویداد برگزار شد.

گفتنی است دوسالانه خوشنویسی رضوی بهمن ماه امسال به میزبانی قزوین برگزار می شود.

کد مطلب 6953048

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