شناگر ایران به فینال ۱۰۰ متر قورباغه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مطاعی، رکورددار ملی ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ متر قورباغه ایران، با حضور در مرحله مقدماتی ۱۰۰ متر قورباغه مردان بازی‌های آسیایی، به فینال این ماده راه یافت.



او در دسته سوم و خط هفتم به آب زد و با ثبت زمان ۱ دقیقه و ۶۶ صدم ثانیه در جایگاه هشتم مرحله مقدماتی قرار گرفت و جواز حضور در فینال را به دست آورد. همچنین مطاعی با این زمان، رکورد ملی پیشین این ماده را که با زمان ۱:۰۲.۱۲ در اختیار خودش بود، بهبود بخشید.



در دومین روز از مسابقات شنا، هومر عباسی و امیر مطاعی با صعود به فینال، شنای ایران را پس از ۱۶ سال بار دیگر در جمع فینالیست‌های بازی‌های آسیایی قرار دادند.



فینال ۱۰۰ متر قورباغه مردان در ادامه رقابت‌های شنای بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا برگزار خواهد شد.