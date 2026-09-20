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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۰۶

برابری: امنیت غذایی کشور در گرو حمایت از تولید پایدار است

برابری: امنیت غذایی کشور در گرو حمایت از تولید پایدار است

هشترود- سرپرست سازمان تعاون روستایی ایران با تأکید بر اهمیت تولید پایدار محصولات راهبردی گفت: تأمین امنیت غذایی کشور نیازمند حمایت مستمر از کشاورزان و تقویت پشتیبانی از تولید تا بازار است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی برابری عصر یکشنبه در آیین شکرگزاری برداشت گندم در شهرستان هشترود، با اشاره به جایگاه این شهرستان در تولید محصولات کشاورزی، اظهار کرد: استمرار تولید پایدار گندم و سایر محصولات راهبردی، نیازمند تقویت خدمات و پشتیبانی از کشاورزان در همه مراحل تولید، عرضه و بازاررسانی است.

وی افزود: شبکه تعاون روستایی با توجه به گستردگی تعاونی‌ها و تشکل‌های روستایی در کشور، ظرفیت قابل توجهی برای حمایت از بهره‌برداران، تأمین و توزیع نهاده‌های مورد نیاز، تسهیل فرآیند تولید، جمع‌آوری و خرید محصولات و ساماندهی بازار دارد.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت تشکل‌های کشاورزی برای تقویت اقتصاد روستا، ادامه داد: افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان باید با تقویت تشکل‌های کشاورزی و مشارکت واقعی بهره‌برداران در فرآیندهای اقتصادی همراه باشد.

برابری خاطرنشان کرد: ارتقای سطح خدمات به جامعه روستایی و کشاورزان می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید، دسترسی بهتر تولیدکنندگان به خدمات و بازار و افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های کشاورزی منجر شود.

وی با بیان اینکه حمایت از تولیدکنندگان نباید به مرحله تولید محدود شود، گفت: شبکه تعاون روستایی باید از ظرفیت تعاونی‌ها و تشکل‌های تحت پوشش برای خدمات‌رسانی، تأمین نهاده، جمع‌آوری و عرضه محصولات و تسهیل ارتباط میان تولیدکننده و بازار استفاده کند.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران همچنین بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های تولید، فرآوری، ذخیره‌سازی و بازاررسانی محصولات کشاورزی تأکید کرد و گفت: استمرار سیاست‌های حمایتی و تقویت زنجیره تولید و عرضه، نقش مهمی در پایداری تولید محصولات راهبردی و تأمین امنیت غذایی دارد.

آیین شکرگزاری برداشت گندم در شهرستان هشترود با حضور جمعی از مسئولان بخش کشاورزی، تشکل‌های کشاورزی و کشاورزان منطقه برگزار شد و در این مراسم از تلاش تولیدکنندگان گندم در تأمین بخشی از نیاز کشور قدردانی شد.

کد مطلب 6953055

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