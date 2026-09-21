به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی از تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و اظهار کرد: در جریان گشت‌های نظارتی تعزیرات حکومتی در بازار، تعدادی از واحدهای صنفی متخلف شناسایی شدند.

وی افزود: این واحدها اقدام به عرضه برنج تقلبی، فروش برنج خارجی بی‌کیفیت به جای برنج ایرانی و همچنین اختلاط برنج با برند فجر کرده بودند که موضوع در دستور کار بازرسان قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: پس از بررسی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و پلیس امنیت اقتصادی، تخلفات احراز و حدود هزار کیسه ۱۰ کیلویی برنج در این پرونده‌ها شناسایی شد.

لقمانی تصریح کرد: برای واحدهای متخلف با عناوینی از جمله تقلب در کسب و عرضه کالای قاچاق پرونده تشکیل و اقدامات قانونی لازم انجام شد و برنج‌های مورد تخلف نیز مهر و موم شدند.

وی با تأکید بر استمرار نظارت بر بازار کالاهای اساسی گفت: بازرسی‌ها از واحدهای عرضه‌کننده برنج با جدیت ادامه دارد و با متخلفانی که با عرضه کالای تقلبی یا ارائه مشخصات خلاف واقع، حقوق مصرف‌کنندگان را تضییع کنند، برابر قانون برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف، موارد را از طریق مراجع قانونی و سامانه‌های اعلام‌شده گزارش کنند تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.

وی سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی، ۱۲۴ سازمان صمت و شماره ۳۰۱۱۰ پلیس امنیت اقتصادی را از مسیرهای گزارش تخلفات عنوان کرد.