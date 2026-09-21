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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۴۳

کشف برنج‌های تقلبی در بازار کهگیلویه و بویراحمد

کشف برنج‌های تقلبی در بازار کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج- مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از کشف حدود هزار کیسه ۱۰ کیلویی برنج متخلف در جریان بازرسی از بازار استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی از تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و اظهار کرد: در جریان گشت‌های نظارتی تعزیرات حکومتی در بازار، تعدادی از واحدهای صنفی متخلف شناسایی شدند.

وی افزود: این واحدها اقدام به عرضه برنج تقلبی، فروش برنج خارجی بی‌کیفیت به جای برنج ایرانی و همچنین اختلاط برنج با برند فجر کرده بودند که موضوع در دستور کار بازرسان قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: پس از بررسی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و پلیس امنیت اقتصادی، تخلفات احراز و حدود هزار کیسه ۱۰ کیلویی برنج در این پرونده‌ها شناسایی شد.

لقمانی تصریح کرد: برای واحدهای متخلف با عناوینی از جمله تقلب در کسب و عرضه کالای قاچاق پرونده تشکیل و اقدامات قانونی لازم انجام شد و برنج‌های مورد تخلف نیز مهر و موم شدند.

وی با تأکید بر استمرار نظارت بر بازار کالاهای اساسی گفت: بازرسی‌ها از واحدهای عرضه‌کننده برنج با جدیت ادامه دارد و با متخلفانی که با عرضه کالای تقلبی یا ارائه مشخصات خلاف واقع، حقوق مصرف‌کنندگان را تضییع کنند، برابر قانون برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف، موارد را از طریق مراجع قانونی و سامانه‌های اعلام‌شده گزارش کنند تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.

وی سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی، ۱۲۴ سازمان صمت و شماره ۳۰۱۱۰ پلیس امنیت اقتصادی را از مسیرهای گزارش تخلفات عنوان کرد.

کد مطلب 6953286

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