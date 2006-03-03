به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، غيرمتعهدها در اين بيانيه مخالفت جدي خود را با خروج موضوع ايران از آژانس بين المللي انرژي اتمي و ارجاع آن به شوراي امنيت اعلام كردند و يادآور شدند كه هرگونه ارجاع اين موضوع به تشكيلاتي خارج از آژانس بين المللي انرژي اتمي تبعات منفي بسياري خواهد داشت.
غيرمتعهدها همچنين در بيانيه خود از همكاري هاي ايران و آژانس بين االمللي انرژي اتمي ابراز رضايت نموده اند.
16 عضو از 35 عضو شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي را غيرمتعهدها تشكيل مي دهند.
دقايقي پيش در وين ؛
بيانيه غيرمتعهدها براي ارائه در نشست شوراي حكام نهايي شد / تاكيد نم بر عدم خروج موضوع ايران از آژانس
نشست گروه غيرمتعهدها در آژانس بين المللي انرژي اتمي با نهايي شدن بيانيه اين گروه براي ارائه به شوراي حكام دقايقي پيش پايان يافت.
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