به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی غفاری ظهر شنبه در سومین جلسه شورای تحقیقات کشاورزی استان در سال جاری با بیان اینکه از این تعداد طرح تاکنون ۵۶ طرح به پایان رسیده و کار بر روی ۹۶ طرح تحقیقاتی هم چنان ادامه دارد افزود: بهره مندی از تکنولوژی روزو نوین در صنعت کشاورزی از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح‌های تحقیقاتی است.

وی با بیان اینکه بیشترین این تحقیقات باتعداد ۷۷ طرح مربوطه به بخش زراعت و باغبانی بوده است افزود: مابقی طرح‌های تحقیقاتی نیز در زیر بخش‌های مختلف کشاورزی اعم از آب و خاک، چغندر قند و منابع طبیعی در حال مطالعه و اجرا هستند.

غفاری ادامه داد: همچنین امسال ۱۷ مقاله توسط محققین این مرکز در مجلات داخلی و خارجی، دو نسخه کتاب و ۳۵ پایان نامه دانشجویی در مرکز تحقیقاتو آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان انتشار یافته است.

وی خواستار تخصیص یک درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مرتبط با بخش تحقیقات، طبق ماده ۵۶ بودجه دولت در راستای توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی در زیر بخش‌های مختلف کشاورزی در استان شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: بر ضرورت به کارگیری یافته‌های تحقیقاتی در افزایش بهره وری و راندمان تولید محصولات کشاورزی و توسعه پایدار این بخش تاکید کرد.

اسمعیل کریم زاده با بیان اینکه در ارتقاء تولید کمی و کیفی محصولات کشاورزی تحقیق، ترویج و آموزش می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد، افزود: بین میانگین عملکرد تولید در استان با عملکرد تولیدی کشاورزان نمونه فاصله زیادی وجود دارد که نقش بخش تحقیقات و آموزش برای کاستن فاصله بین این شاخص‌ها انکار ناپذیر است.

وی ادامه داد: بخشهای تحقیقاتی به عنوان بازوان توانمند سازمان باید با جمع آوری آمار و اطلاعات دقیق از فرآیند تولید محصولات کشاورزی، بخشی از اتهاماتی را که مبنی بر مصرف بی رویه سموم و کودهای شیمیایی به بخشکشاورزی نسبت می دهندرا با ارائه یافته‌های تحقیقاتی جدید در این زمینه را در رسیدن به اهداف و سیاست‌های بخش کشاورزی ما را یاری کنند.

وی گفت: سالانه ۱۸۳ هزار تن کود شیمیایی برای تولید محصولات کشاورزی استان مورد نیاز است و این در حالی است که به طور متوسط سالانه خیلی کمتر از این میزان کود مورد نیاز در مزارغ و باغات استان مصرف می‌شود.

کریم زاده با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در تولید محصول انگور عنوان کرد: در راستای اجرای طرح اصلاح الگوی کشت اقتصادی در استان، مطالعه جایگزینی ارقام مقاوم به کم آبی، شوری و سرمازدگی را در استان انجام و تحویل بخش اجرا شده است و برنامه حفاظت از ژن‌های بومی انگور استان و اجرای سیستم‌های به نژادی این محصول نیز جزو اولویت‌های کاری این سازمان قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: سالانه در کشورحدود پنج درصد از سرمایه گذاری‌های انجام شده مربوط به بخش کشاورزی است که رقم ناچیزی است، اما با این میزان تخصیص کم اعتبار، کسب رتبه‌های برتر در تولید برخی از محصولات کشاورزی را مرهون فعالیت خود کشاورزان و مشارکت و همسویی آنان برای به کارگیری آخرین یافته‌های تحقیقاتی در تولید محصولات هستیم.