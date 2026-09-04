به گزارش خبرگزاری مهر، مهدوی، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی البرز از مصدومیت ۶ نفر بر اثر برخورد شاخ‌به‌شاخ دو خودروی سواری در جاده چالوس خبر داد.

وی اظهار کرد: این حادثه ظهر جمعه در جاده چالوس رخ داد و طی آن دو دستگاه خودروی سواری مزدا و تیبا با یکدیگر برخورد کردند.

وی افزود: در پی این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند که بلافاصله دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ و یک دستگاه خودروی هلال‌احمر برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

انتقال مصدومان به بیمارستان شهید مدنی

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی البرز بیان کرد: نیروهای امدادی پس از حضور در محل، اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند و در ادامه هر ۶ مصدوم برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید مدنی منتقل شدند.

مهدوی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی گفت: رعایت سرعت مطمئنه، توجه به شرایط مسیر و پرهیز از رانندگی پرخطر می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از حوادث رانندگی داشته باشد.

وی از رانندگان خواست با رعایت نکات ایمنی و توجه بیشتر هنگام تردد در محورهای مواصلاتی، برای کاهش سوانح و حفظ جان خود و دیگران تلاش کنند.