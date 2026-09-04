انبار لوازم خانگی قاچاق در جم کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی جمعه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با دریافت گزارش‌هایی مبنی بر دپوی کالای قاچاق در یکی از انبارهای جم، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت و پس از هماهنگی قضائی، عملیات ضربتی برای بازرسی انجام شد.

وی افزود: در این بازرسی، ۱۰۵ دستگاه یخچال و ۳۷ دستگاه تلویزیون فاقد مدارک گمرکی کشف و ضبط شد که ارزش آن توسط کارشناسان، ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است. ۲ متهم دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر تأکید کرد: قاچاق کالا به تولید داخلی ضربه می‌زند و پلیس با مخلان امنیت اقتصادی برخورد قاطع خواهد داشت و از شهروندان خواست اطلاعات خود را از طریق ۱۱۰ گزارش دهند.