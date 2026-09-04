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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۲

همتی: بانک مرکزی تماشاگر نوسانات غیرعادی بازار ارز نیست

همتی: بانک مرکزی تماشاگر نوسانات غیرعادی بازار ارز نیست

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در برابر نوسانات غیرعادی بازار ارز تماشاگر نخواهد بود و هر زمان نرخ‌ها از واقعیت‌های اقتصادی فاصله بگیرند، با استفاده از ظرفیت ارزی مداخله خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک با استفاده از ظرفیت ارزی و ابزارهای در اختیار خود، به‌موقع و با قدرت در بازار مداخله خواهد کرد، گفت: با وجود شرایط جنگی، محدودیت‌های شدید خارجی و اختلالاتی که در تجارت کشور ایجاد شده، تأمین ارز واردات تا امروز نسبت به دوره مشابه سال پیش، صرفاً ۱۵ درصد کاهش داشته است که بخشی از آن نیز ناشی از کاهش حجم واردات و در نتیجه کاهش تقاضای تجاری برای ارز بوده است.

وی افزود: در عین حال، بانک مرکزی در این دوره، موقعیت ذخایر خود را تقویت کرده و منابع موجود برای استمرار پوشش نیازهای تجاری کشور در سناریوهای پیش‌رو کفایت دارد.

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: وقتی تقاضای تجاری با کمبود جدی ارز مواجه نیست، بخش قابل توجهی از فشارهایی که در بازار ارز مشاهده می‌کنیم را باید در افزایش تقاضای احتیاطی، سفته‌بازانه و تقاضای خروج سرمایه جستجو کرد.

وی ادامه داد:این نوع تقاضا به اخبار و انتظارات بسیار حساس است و همان‌قدر که می‌تواند در مدت کوتاهی افزایش یابد با تغییر شرایط و انتظارات نیز می‌تواند به‌سرعت فروکش کند. تلاش روزانه مقامات آمریکایی برای بازتولید اخبار تکراری و کم‌اثر نیز با هدف اثرگذاری بر همین انتظارات صورت می‌گیرد.

همتی با بیان اینکه این بانک در برابر نوسانات غیرعادی بازار تماشاگر نخواهد بود، تاکید کرد: هر جا نرخ‌ها از واقعیت‌های بنیادی اقتصاد فاصله بگیرند و نوسانات انتظاری تشدید شود، بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت ارزی و ابزارهای در اختیار خود، به‌موقع و با قدرت در بازار مداخله خواهد کرد. زمان، نحوه و حجم این مداخلات نیز متناسب با شرایط بازار تعیین خواهد شد و فعالان بازار نباید نوسانات فعلی را یک‌طرفه یا بدون پاسخ تلقی کنند.

وی در پایان با اشاره به ابزارهای در اختیار بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در کنار مداخله مستقیم، بانک مرکزی مجموعه‌ای از ابزارهای رسمی برای پوشش ریسک و حفظ ارزش دارایی مردم در نظر گرفته است تا تقاضای احتیاطی الزاماً به بازار نقدی ارز منتقل نشود. اختیار معامله سکه یکی از این ابزارهاست که در روزهای آینده اجرایی شده و ابزارهای دیگری نیز متناسب با شرایط بازار فعال خواهد شد.

کد مطلب 6937101
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • US ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      1 0
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      پس تو چکاره ای
    • IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      2 0
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      هر زمان این رئیس بانک مرکزی شد،دلار وحشتناک گرون شد،چرا؟
    • IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      1 0
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      تماشاگر نیستی کنترل کن !
    • IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      1 0
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      هر وقت این بنده خدا صحبت کرده دقیقا قیمت دلار فوران کرده.
    • IR ۲۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      1 0
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      تماشاگر نیست، عامل اصلی نوسانات نرخ ارز است
    • زیبا IR ۲۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      1 0
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      پس حتماً یا داور هستید یا بازیگر
    • ناشناس IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      0 0
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      اقای همتی معلومه می توانی کنترل کنی ...مشخصه...حقوقها هم عالی ..البته کارکنان دولت و کارگران موندن با این همه پول چکار کنند .
    • هادی IR ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      0 0
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      بله شکی درش نیست کارگردان نوساناته
      • بماند IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
        0 1
        یعنی چی؟ یعنی این تصمیم میگیره امروز دلار چند باشه؟! اگر فردا بگه دلار ۲۰ هزار تومن ،دلار میشه ۲۰ تومن؟

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