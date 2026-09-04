فکت چک؛ اخباری که ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر- مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-تصمیم کره جنوبی برای اعزام نیروهای نظامی به تنگه هرمز و اقدامات نظامی در این منطقه

ادعای ترامپ درباره عبور نفتکش‌ها و کشتی‌ها از مسیر جنوبی تنگه هرمز

-تصرف تپه‌های علی الطاهر توسط رژیم صهیونسیتی

-درخواست نخست‌وزیر سابق بریتانیا از تشکیلات خودگردان فلسطین برای حذف واژه «فلسطین» از کتب درسی و جایگزین کردن واژه «سامریه»

-وجود کسری پشتوانه فیزیکی پلتفرم‌های آنلاین طلا و نقره و احتمال ورشکستگی آن‌ها

-درگذشت محسن لرستانی(خواننده) در مراسم عروسی کوهستک

-برگزاری جلسه و تصمیم‌گیری درباره نرخ خوراک پالایشگاه‌ها

اخبار تکذیب شده ۱۳ شهریور ۱۴۰۵