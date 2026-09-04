به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی وضعیت پروژه قطار شهری اصفهان با حضور مهدی جمالینژاد، استاندار و علیرضا قاریقرآن معاون هماهنگی امور عمرانی او برگزار شد.
در این نشست، ابعاد فنی و اجرایی خطوط مترو بهویژه روند پیشرفت خط ۲ و چالشهای پیشروی این کلانپروژه حملونقل ریلی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.
در جریان این نشست تخصصی، موانع موجود در مسیر پیشرفت پروژه و الزامات تسریع در عملیات اجرایی به بحث گذاشته شد.
با توجه به اهمیت حملونقل پاک و نقش کلیدی شبکه ریلی درونشهری در کاهش بار ترافیک و آلودگی هوا، بر اولویتبندی بهرهبرداری هرچه سریعتر از خط ۲ قطار شهری و فراهمسازی دسترسی آسان، ایمن و گسترده شهروندان به این سامانه تأکید ویژهای صورت گرفت.
همچنین راهاندازی و تکمیل خط ۲ متروی اصفهان بهعنوان یکی از شریانهای اصلی جابهجایی مسافر در کلانشهر اصفهان، نقشی محوری در بهبود زیرساختهای تردد شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفا میکند؛ از اینرو هماهنگی دستگاههای ذیربط برای رفع موانع فنی و اعتباری و تسهیل روند پیشرفت این پروژه بزرگ در دستور کار ویژه مدیریت استان قرار دارد.
به گزارش مهر، طی روزهای اخیر علی قاسمزاده شهردار اصفهان در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که ساختمان خط ۲ متروی اصفهان از ایستگاه زینبیه (خیابان شهید غفاری) تا میدان قدس (طوقچی) آماده بهره برداری است.
وی افزود: این پروژه از نظر زیرساخت، ریلگذاری، ایستگاههای منتخب و نازککاری آماده است اما متاسفانه نتوانستهایم رام قطار را تأمین کنیم. چهار رام معادل ۲۰ واگن خریداری شده در بنادر چین معطل مانده و این موضوع از اختیار شهرداری خارج بوده و جزو وظایف حاکمیتی است.
به گزارش مهر، خط ۲ متروی شهر اصفهان از خیابان زینبیه (شهید غفاری) در شمال شرقی این شهر آغاز شده و پس از طی مسیری به طول ۲۴ کیلومتر به خیابان کهندژ (جوی آباد) در غرب اصفهان میرسد. خط ۲ متروی اصفهان در میدان دروازه دولت با خط یک متروی اصفهان تلاقی دارد.
قرار بوده است فاز نخست این خط حدفاصل ایستگاه حرم زینبیه تا ایستگاه امام حسین ع (دروازه دولت) در سال ۱۴۰۳ به بهرهبرداری برسد.
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