نقطه منفی استقلال در دیدار با پرسپولیس؛ بازیکنی فراتر از فوتبال ایران

یدالله اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تساوی یک بر یک استقلال و پرسپولیس در دربی ۱۰۷ گفت: بعد از مدتها یک دربی زیبا را شاهد بودیم و دو تیم یک بازی از خود ارائه کردند که هرچند باز هم با تساوی به پایان رسید ولی علاقمندان به فوتبال از عملکرد دو تیم راضی بودند.

وی در تحلیل فنی این دیدار گفت: نیمه اول بیشتر وقت بازی به پرسپولیس اختصاص داشت که بر بازی مسلط بود و می‌توانست به گل هم دست پیدا کند ولی در دقایق پایانی این استقلال بود که نبض بازی را در دست گرفت ولی در نیمه دوم و خصوصا بعد از گل دقایق ابتدایی نیمه دوم سرخ پوشان، استقلال کاملا بر بازی مسلط شد و هم به گل رسید هم به تیر دروازه زد و چند موقعیت را از دست داد. در مجموع استقلال و پرسپولیس بازی پر استرسی را انجام دادند و هیچکس از تساوی دو تیم ناراضی نبودند.



وی با انتقاد از عملکرد مدافعان استقلال در نیمه‌ اول دربی ۱۰۷ گفت: خط دفاع استقلال ۴ هفته گلی دریافت نکرد ولی در دربی دروازه‌اش باز شد. خط دفاع استقلال که در چهار بازی هماهنگی کامل داشت در این دیدار حساس اشتباهات زیادی داشت و سردرگم بازی می‌کرد. البته این بازی تفاوت های زیادی با دیدارهای دیکر دارد ولی مدافعان استقلال هم کم تجربه نیستند.

هافبک سابق آبی پوشان ادامه داد: بختیاری زاده که خودش یک دفاع بسیار مطمئن بوده باید تجربیات خود را به مدافعان استقلال انتقال دهد. آبی ها باید در لیگ نخبگان با تیم های بزرگ بازی کنند که نیازمند هماهنگی در خط دفاع است. بازی برابر پرسپولیس یک تجربه خوب برای کادر فنی بود و امیدواریم در ادامه لیگ و شروع لیگ نخبگان خط دفاع استقلال ساختار دفاعی و هماهنگی خود را حفظ کند.



کارشناس فوتبال با ابراز خرسندی از عملکرد یاسر آسانی در دربی و گلزنی او گفت: آسانی یک نعمت برای استقلال است. بازیکنی که نشان داده از فوتبال ایران یک سروگردن بالاتر است و می‌داند چه زمانی به بازی سرعت دهد و چه زمانی سرعت بازی را بگیرد. او در دربی گلی زد که کار هر بازیکنی نیست. یاسر فوق‌العاده باهوش و با دید باز در زمین بازی می‌کند. ضربه اضافی نمی‌زند، معطل نمی‌کند و موقعیت شناس است. یک بار تیر دروازه پرسپولیس را لرزاند و یک گل بسیار حرفه ای هم زد که در فوتبال ایران کمتر می‌بینیم. او در همه بازی ها عصای دست استقلال است و بطور حتم در آینده بازی های بهتر و گل های بیشتری از او خواهیم دید .



اکبری در خصوص دیدار روز یکشنبه ۱۵ شهریور استقلال برابر آلومینیوم اراک که در اراک برگزار خواهد شد گفت: استقلال بعد از دربی حالا به یک تیم جوان و با انگیزه و فوق‌العاده خوب رسیده که دو تیم بازی سختی خواهند داشت. آلومینیوم با پیروز قربانی نتایج خوبی گرفته و با شناختی که از استقلال دارد بدنبال شکست آبی پوشان و رسیدن به صدر جدول است.

بازیکن سابق آبی پوشان تهرانی ادامه داد: استقلال هم می‌داند که با حریف سختی بازی دارد و اگر این دیدار را با پیروزی به پایان نرساند فاصله اش با صدر جدول زیاد خواهد شد. بختیاری زاده به احتمال زیاد با همان ترکیب دربی به میدان خواهد رفت. سهراب و پیروز دو مدافع قدیمی استقلال هستند که از بهترین ها بودند و حالا باید دید کدام یک از دو سرمربی می‌توانند دیگری را کیش و مات کند.



وی در خصوص حضور تماشاگران در دربی ۱۰۷ گفت: حضور تماشاگران به دربی جذابیت بیشتری می‌دهد و حمایت آنها از تیم های محبوبشان شور و شوق خاصی به ورزشگاه می‌دهد. با توجه به بازی خوب دو تیم بعد از چندین سال اعتقاد دارم هواداران دو تیم برنده این دیدار بودند. دیدار سنتی که مدتها هیچ جذابیتی نداشت و کسل کننده و خواب آور بود بعد از مدتها تماشاگر پسند شد.