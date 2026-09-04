https://mehrnews.com/x3cYpB ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸ کد مطلب 6937399 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸ تجمع مردم یاسوج در صد و هشتاد و هشتمین شب خونخواهی قائد شهید امت یاسوج-تجمع مردم یاسوج در صد و هشتادو هشتمین شب خونخواهی قائد شهید امت برگزار شد. دریافت 174 MB کد مطلب 6937399 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد اجتماع شبانه مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج صد و هشتاد و هشتمین حماسه حضور مردم لنگرود در میدان اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد حماسه اقتدار مردم ارومیه در خیابان به موج ۱۸۸ رسید اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان یاسوج
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