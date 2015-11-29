به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر فاطمی صبح یکشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های اربعین در بوشهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر عشق و ارادت بالایی به ائمه و به ویژه سید و سالار شهیدان دارند و در برنامه‌های محرم و صفر شاهد این عشق و ارادت و حضور گسترده مردم بودیم.

وی به هماهنگی‌های صورت گرفته برای برگزاری مراسم روز اربعین در بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: مراسمات اربعین در شهرستان بوشهر با حضور بیش از ۲۳۰ هیئت مذهبی برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هیئت های مذهبی شهرستان بوشهر از برگزاری تجمع بزرگ اربعین در بوشهر خبر داد و اضافه کرد: این مراسم ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه با حضور اعضای ۱۶۷ هیئت مذهبی به صورت متمرکز برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مراسم روز اربعین از میدان قدس تا مصلای جمعه بوشهر برگزار خواهد شد، افزود: بین دو نماز جماعت ظهر و عصر دعای زیارت اربعین حضرت امام حسین (ع) توسط غلامرضا ابراهیمی قرائت می‌شود.

فاطمی تاکید کرد: ۴۰ هیئت مذهبی در بخش مرکزی شهرستان بوشهر مشغول به فعالیت هستند که مراسمات اربعین را در مساجد، تکایا و حسینیه‌های بخش برگزار خواهند کرد.

وی همچنین از برگزاری مراسمات اربعین در شهر چغادک با مشارکت ۱۳ هیئت مذهبی این شهر خبر داد و بیان کرد: ۱۰هیئت مذهبی نیز در برگزاری مراسم اربعین در شهر عالی‌شهر مشارکت خواهند داشت.