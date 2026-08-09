https://mehrnews.com/x3cM4f ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۳ کد مطلب 6912588 استانها گیلان استانها گیلان ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۳ صد و شصت و دومین حماسه حضور مردم لنگرود در میدان لنگرود- در این ویدئو، صد و شصت و دومین حماسه حضور مردم لنگرود در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 16 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6912588 کپی شد مطالب مرتبط روایت مهر از صد و شصت و دومین حضور مردم مشهدالرضا(ع) در میدان موج یکصد و شصت و دوم حضور مردم رشت در میدان شهدای ذهاب طنین «باید برخاست» در میدان انقلاب گنبدکاووس استقامت و ایستادگی مردم ارومیه در حمایت از وطن به شب ۱۶۲ رسید تجمع مردم چرام در صد و شصت و دومین شب اقتدار ۱۶۲ شب میدانداری شهرکردیها در خیابان برچسبها تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی حماسه حضور شهرستان لنگرود
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