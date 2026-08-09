  1. استانها
  2. گیلان
۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۳

صد و شصت و دومین حماسه حضور مردم لنگرود در میدان

صد و شصت و دومین حماسه حضور مردم لنگرود در میدان

لنگرود- در این ویدئو، صد و شصت و دومین حماسه حضور مردم لنگرود در میدان را مشاهده می کنید.

دریافت 16 MB

فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6912588

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها