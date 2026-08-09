به گزارش خبرگزاری مهر داریوش باقرجوان با اشاره به اجرای این طرح اظهار کرد: این طرح از ۲۵ تیرماه آغاز و تا ۱۶ مردادماه ادامه داشت و در این مدت، با برنامه‌ریزی مناسب، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری، خدمات مطلوبی به زائران ارائه شد.

وی افزود: در طول اجرای این طرح، ۳۴ هزار و ۳۲۹ نفر از زائران اربعین حسینی توسط یک هزار و ۴۷۴ دستگاه اتوبوس و ناوگان حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری به مرزهای خروجی کشور اعزام شدند.

باقرجوان با بیان اینکه بیشترین حجم تقاضای زائران مربوط به مرز مهران بوده است، تصریح کرد: در این مدت ۲۵ هزار و ۲۵۴ زائر با استفاده از یک هزار و ۹۸ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل برون‌شهری به این مرز اعزام شدند و پس از شرکت در مراسم عظیم پیاده‌روی اربعین حسینی به استان البرز بازگشتند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای البرز ادامه داد: در این بازه زمانی، ۳ هزار و ۸۲ زائر از مرز خسروی، ۵ هزار و ۷۹۵ زائر از مرز شلمچه و ۱۹۸ زائر از مرز چذابه اعزام شدند.

وی در پایان از تلاش رانندگان ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری و کارکنان اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز در اجرای موفق طرح جابه‌جایی زائران اربعین حسینی تقدیر و قدردانی کرد.