  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۶

منبع لبنانی: دور جدید مذاکرات با اسرائیل ماه آینده برگزار نمی‌شود

منبع لبنانی: دور جدید مذاکرات با اسرائیل ماه آینده برگزار نمی‌شود

یک منبع دیپلماتیک لبنانی از عدم برگزاری دور جدید مذاکرات با رژیم صهیونیستی در ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع دیپلماتیک لبنانی به شبکه خبری المیادین اعلام کرد: برنامه‌ای برای برگزاری دور جدید مذاکرات میان لبنان و طرف اسرائیلی در ماه آینده وجود ندارد.

وی افزود: در صورت برگزاری دور جدید این مذاکرات، احتمالاً این نشست پس از پایان تابستان برگزار خواهد شد.

این منبع در ادامه گفت: طرف‌های آمریکایی و اسرائیلی با گسترش «مناطق آزمایشی» پیش از حصول «پیشرفت» در دو منطقه قبلی، مخالفت کردند.

وی اظهار داشت: هیئت لبنانی ادعاهای اسرائیل مبنی بر اینکه تمام انفجارها در جنوب ناشی از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های نظامی بوده است را رد کرد.

این منبع همچنین گفت که هیئت‌های آمریکایی و اسرائیلی خواستار عقب‌نشینی حزب‌الله از ارتفاعات «علی الطاهر» در منطقه «نبطیه» شدند.

کد مطلب 6912584

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها