جلیلی: مدافعان حرم با ایثار خود مردم منطقه را از خطر داعش نجات دادند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جلیل جلیلی، شامگاه یکشنبه در یکصد و شصت و دومین اجتماع شبانه مردم اهر در بیعت با رهبری که بمناسبت گرامیداشت روز شهدای مدافع حرم و با حضور مردم و خانواده‌های معظم شهدا در این شهرستان برگزار شد، با اشاره به ابعاد مختلف و شگفت‌انگیز حرکت مدافعان حرم، اظهار کرد: مدافعان حرم تنها یک نیروی نظامی نبودند، بلکه پدیده‌ای عظیم و تأثیرگذار بودند که با دفاع از حرم‌های اهل‌بیت(ع)، در حقیقت از ارزش‌ها و آرمان‌های اسلام ناب دفاع کردند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم افزود: حرکت مدافعان حرم دارای ابعاد مختلفی است که باید برای نسل امروز تبیین شود؛ چراکه این حرکت تنها یک اقدام نظامی برای مقابله با یک گروه تروریستی نبود، بلکه دارای ابعاد اعتقادی، آرمانی، منطقه‌ای و انقلابی بود.

امام جمعه اهر با اشاره به جنبه نمادین حرکت مدافعان حرم، تصریح کرد: دفاع از حرم در واقع دفاع از آرمان‌های اهل‌بیت(ع) است؛ آرمان‌هایی همچون عدالت، آزادی و مبارزه با ظلم که مرز جغرافیایی و مذهبی نمی‌شناسد.

جلیلی ادامه داد: حتی افرادی که شیعه نبودند نیز در این مسیر جان خود را فدا کردند، چراکه آرمان و مکتب امام حسین(ع) را بزرگ می‌دانستند و در برابر ظلم و جریان‌های تکفیری ایستادگی کردند.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به جنبه جهان‌نگری انقلاب اسلامی در شکل‌گیری و تداوم حرکت مدافعان حرم، اظهار کرد: دشمن با استفاده از گروه تروریستی داعش، نقشه‌ای برای تصرف ایران و بخش‌هایی از منطقه طراحی کرده بود و برای اجرای این توطئه هزینه‌های بسیار سنگینی انجام شد.

وی افزود: بر اساس برآوردها، دشمنان برای پیشبرد این نقشه حدود هفت هزار میلیارد دلار هزینه کردند، اما مدافعان حرم با ایستادگی و فداکاری خود این توطئه را با شکست مواجه کردند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر با بیان اینکه مدافعان حرم در خط مقدم مقابله با یک خطر بزرگ منطقه‌ای قرار داشتند، گفت: اگر داعش در منطقه باقی می‌ماند و امکان گسترش پیدا می‌کرد، امنیت ایران و بسیاری از کشورهای منطقه با خطر جدی مواجه می‌شد.

جلیلی خاطرنشان کرد: مدافعان حرم با حضور در میدان و تقدیم جان خود، این خطر بزرگ را از سر مردم ایران و منطقه دور کردند و اجازه ندادند جریان تکفیری و تروریستی داعش به اهداف خود دست پیدا کند.

وی با اشاره به جنبه بازآفرینی انقلاب اسلامی در حرکت مدافعان حرم نیز گفت: یکی دیگر از ابعاد مهم این حرکت، نشان دادن زنده بودن روح انقلاب و انگیزه‌های انقلابی در میان نسل‌های جدید بود.

امام جمعه اهر ادامه داد: جوانانی که بسیاری از آنها امام خمینی(ره) را ندیده بودند، با همان شور، انگیزه و روحیه انقلابی وارد میدان شدند و برای دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی جان خود را فدا کردند.

وی تأکید کرد: حضور و فداکاری این جوانان نشان داد که انقلاب اسلامی همچنان زنده است و روحیه ایثار، مقاومت و دفاع از ارزش‌ها در نسل‌های جدید نیز تداوم دارد.

جلیلی با بیان اینکه شهدای مدافع حرم سرمایه‌ای ارزشمند برای انقلاب اسلامی هستند، اظهار کرد: این شهدا مایه افتخار ملت ایران و عامل امنیت و آرامش مردم منطقه هستند و جمهوری اسلامی ایران رهین منت این عزیزان و خانواده‌های معظم آنان است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای مدافع حرم، خاطرنشان کرد: باید ابعاد مختلف حماسه مدافعان حرم برای نسل‌های آینده تبیین شود تا ایثار، فداکاری و نقش آنان در دفاع از امنیت منطقه و آرمان‌های اهل‌بیت(ع) به درستی شناخته شود.