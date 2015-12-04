به گزارش خبرنگار مهر، رشته محل های بدون مجوز دانشگاه آزاد در هفته ای که گذشت برای چندمین بار باز داغ خبرها و تکذیب ها را در فضای رسانه ای ایجاد کرد.

حدود یک سال پیش وزارت علوم خبر از عدم مجوز بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ رشته محل دانشگاه آزاد را اعلام کرد پس از مدتی مشکل بخشی از رشته محل های این دانشگاه برطرف شد اما همچنان به دلیل نبود زیرساخت های لازم آموزشی و پژوهشی نیمی از این رشته محل ها بدون مجوز باقی ماندند.

در هفته ای که گذشت، مجتبی علوی فاضل، رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب رشته های تحصیلی این دانشگاه خبر داد و گفت: لازم الاجرا بودن این قانون در آذرماه سال ۹۳ توسط معاونت قوانین مجلس ابلاغ شد بنابراین تصویب قانونی رشته های این دانشگاه برعهده کمیته سه نفره قرار داده شد.

وی تاکید کرد: این کمیته با دعوت از اعضا، تشکیل شد و به درخواست تصویب رشته های واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد که در وزارت علوم معطل مانده بودند و رشته هایی که در پرونده های آنها نقایصی وجود داشت، رسیدگی کرد و با در نظر گرفتن استانداردهای آموزشی، رشته های این دانشگاه را با اکثریت آرا تصویب کرد.

دانشگاه آزاد با اعلام این خبر مبنی بر اینکه بخشی از رشته محل های این دانشگاه توسط شورای گسترش آموزش عالی و بخشی نیز توسط کمیته سه نفره متشکل از نمایندگان وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه مصوب شده است؛ ماجرای جدیدی را در آموزش عالی کشور رقم زد.

حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همه رشته محل های این دانشگاه در تمامی مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مجوز دارند، گفت: بخشی از این مجوزها از طریق شورای گسترش در وزارت علوم و بهداشت و بخشی نیز از طریق هیات سه نفره اخذ شده است.

وی گفت: اخیرا نمایندگان مجلس با امضای نامه ای تاکید کردند که قانون تصویب رشته های این دانشگاه براساس تصویب در کمیته سه نفره لازم الاجرا است.

نماینده ای در کمیته نداشته ایم

این درحالی است که بابک نگاهداری، معاون راهبردی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است از سال ۷۴ تاکنون شورای عالی انقلاب فرهنگی نماینده ای را به منظور عضویت و فعالیت در کمیته مزبور انتخاب نکرده و این امر به دلیل تغییر رویکرد کلان این شورا در نحوه ورود به تعیین رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد بوده است.

وی افزود: بر اساس بند ۱۷ مصوبه بازنگری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص آموزش عالی مصوب سال ۱۳۷۷، خط مشی های اساسی آموزش عالی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و طبق بند ۲۰ همان مصوبه تمامی موضوعات مربوط به آموزش‌ دانشگاهی علی الاطلاق توسط شورای عالی برنامه ریزی وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مورد تصمیم گیری قرار می گیرد.

معاون نظارت و راهبری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد:علاوه بر این مطابق ماده ۳ مصوبه راهکارهای ارتقاء عملکرد دانشگاه آزاد در حوزه علم و فناوری مصوب جلسه ۶۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۸/۳/۱۳۸۶، توسعه کمی دانشگاه آزاد از جمله توسعه و تصویب رشته های تحصیلی جدید منوط به تایید و تصویب وزارتین علوم و بهداشت است.

واکنش وزارت علوم در مقابل دانشگاه آزاد

داستان پرکش و قوس رشته محل های بدون مجوز دانشگاه آزاد به همینجا ختم نشد و واکنش وزارت علوم را نیز به دنبال داشت. این وزارتخانه با انتشار اطلاعیه رسمی در سایت خود تاکید کرد كمیته ۳ نفره مورد نظر از سال ۷۴ و به دنبال مصوبات بعدی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال های۷۷، ۸۵، ۸۹ و ۹۳ موضوعیت خود را از دست داده و فاقد وجاهت قانونی است.

این وزارتخانه در اطلاعیه خود آورد: بر اساس ماده ۳ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد، حدود فعالیت آموزشی آن دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیلی، با توجه به مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارتین تعیین می شود.

پاسخ دانشگاه به واکنشها

هیاهوی رشته محل های دانشگاه آزاد با اطلاعیه وزارت علوم آرام نگرفت و هنوز چند ساعت از انتشار اطلاعیه این وزارتخانه و پاسخ شورای عالی انقلاب فرهنگی به این دانشگاه نگذشته بود که دانشگاه آزاد نیز اقدام به انتشار اطلاعیه ای کرد و به طور مجدد تاکید داشت تصویب رشته محل های این دانشگاه در کمیته سه نفره و برپایه مستندات قانونی انجام شده است.

در بخشی از اطلاعیه دانشگاه آزاد آمده است: قانون تأیید رشته‌های دانشگاهی این دانشگاه مصوب اردیبهشت ماه سال ۶۷ مجلس شورای اسلامی که به استناد استفساریه صورت گرفته دارای اعتبار و لازم الاجرا است و نیز آئین نامه اجرایی آن که مصوب جلسه ۲۰۱ مورخ ۱۳۶۸/۷/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیات وزیران است رشته‌های دانشگاه آزاد نخست در شورای گسترش هریک از دو وزارتخانه مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه درکمیته سه نفره ارزیابی مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه ارزیابی کمیته برای تمامی دستگاه‌های مسئول لازم الاتباع خواهد بود.

اگر لازم باشد مدارک را منتشر می کنیم

فرهاد حسین زاده لطفی، معاون آموزشی دانشگاه آزاد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کمیته سه نفره برای تصویب رشته های این دانشگاه تشکیل شده است و در صورت لزوم مدارک آن را منتشر می کنیم.

وی بیان داشت: نمایندگان وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت جلسات مربوط به تشکیل کمیته سه نفره را امضا کرده اند بنابراین اگر لازم باشد صورت جلسات را منتشر خواهیم کرد.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد تاکید کرد: نماینده رسمی و قانونی وزارت علوم در تمامی جلسات مربوط به تصویب رشته های دانشگاه آزاد در کمیته سه نفره حضور داشت.