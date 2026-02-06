به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی،‌ «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه امروز جمعه اعلام کرد: به رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان در ارتباط با حمله تروریستی امروز در شهر اسلام آباد تسلیت می گویم.

رئیس جمهور روسیه سپس اضافه کرد: حمله تروریستی در اسلام آباد گواه دیگری بر ماهیت وحشیانه و غیرانسانی پدیده تروریسم است. روسیه آماده تقویت همکاری ها با پاکستان در مبارزه با تروریسم است.

تا کنون شهادت ۳۱ نفر و زخمی شدن ۱۶۹ تن در این حادثه از سوی پلیس شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان تأیید شده است.

بر اساس اعلام رسانه های پاکستان، انفجار تروریستی در مسجد و حسینیه «خدیجة الکبری» در منطقه «ترلای» واقع در شهر اسلام‌ آباد رخ داد.

گزارش های رسانه ای در این خصوص حاکیست: پلیس و نیروهای امنیتی منطقه اطراف محل حادثه را به محاصره خود درآورده و بررسی ها را آغاز کرده اند تا مشخص شود انفجار ناشی از اقدام انتحاری بوده یا بمب‌ گذاری از پیش طراحی‌شده.