۱۲۰۰ کارت اجاره ای هوشمند در چابهار کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار، عبدالله گیتی منش در این باره اظهار داشت: تمامی تراکنش های مربوط به سوختگیری نفتگاز از مدیریت سامانه هوشمند سوخت بصورت ماهیانه دریافت و با اتخاذ مکانیسم هایی خاص تراکنشهای مشکوک شناسایی و پس از اخذ تاییدیه از سازمان حمل و نقل و پایانه های استان نسبت به طرح موضوع در کمیته رسیدگی به تخلفات اقدام و کارتهای مورد نظر مسدود می شود.

وی گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۴ بیش از شش و نیم میلیارد ریال جریمه بابت مابه التفاوت نرخ فرآورده های یارانه ای و غیر یارانه ای از متخلفان اخذ و به خزانه واریز شده است.

مدیرشرکت نفت چابهار بیان کرد: بیش از نیمی از متخلفان جریمه شده هنوز برای پیگیری امور خود مراجعه نکرده اند که این موضوع جای تامل دارد.

گیتی منش اظهار داشت: انتظار می رود با اجرای کامل طرح پیمایش و نصب جی پی اس بر روی خودروهای سنگین از فعالیت غیر قانونی و سودجویانه افراد متخلف جلوگیری شود.

بر اساس این گزارش، کارت های مهاجر یا به تعبیری اجاره ای، کارتهایی هستند که مالکان آنها کارت خودروی خود را به افراد سودجو اجاره داده و سپس این کارتها به مناطق مرزی کشور مانند چابهار منتقل شده و سهمیه آنها در مسیر قاچاق فرآورده مورد استفاده قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیستان و بلوچستان به سبب گستردگی و فاصله زیاد شهرستانها از یکدیگر دارای دو منطقه شرکت پخش فرآورده های نفتی شامل زاهدان و چابهار است که هر یک از این شرکتها چند شهرستان را در شمال و جنوب استان زیر پوشش خدمات رسانی دارند.