جابرانصاری:تکرار ادعاهای بی اساس تأثیری برتمامیت ارضی ایران ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابرانصاری سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه پایانی نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض، جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را بخش جدایی ناپذیر سرزمین ایران خواند و تاکید کرد تکرار ادعاهای بی اساس، تأثیری بر تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران نداشته و موضعی غیر سازنده تلقی می‌شود.

جابرانصاری افزود: جمهوری اسلامی ایران با رد قاطعانه هر گونه اظهار نظر غیرمسئولانه درباره تمامیت ارضی خود، روابط مودت آمیز مبتنی بر عدم مداخله در امور داخلی، احترام به تمامیت ارضی و احترام متقابل با همسایگان را در اولویت سیاست‌های خود قرار داده و برای گسترش و تعمیق مناسبات دوستانه، بر اساس اصول فوق و در جهت رفع تهدیدات مشترک و حل معضلات منطقه‌ای از جمله تروریسم اعلام آمادگی می‌کند.