  1. مجله مهر
  2. گزارش ویژه
۲۹ آذر ۱۳۹۴، ۹:۵۵

مدیرکانال معروف تلگرام از شغل عجیب خود می گوید؛

مدیر تلگرامی که ماهی ۳۰ میلیون درآمد دارد

مدیر تلگرامی که ماهی ۳۰ میلیون درآمد دارد

 «رضا راد» یا «منصور قیامت» مدیر کانال «گیزمیز» یکی از محبوب ترین کانال های تلگرام است که حدود ۷۰۰ هزار مخاطب جمع کرده. اگر برایتان سوال است که زندگی یک مدیر تلگرام چطور می گذرد این مصاحبه را بخوانید.

مجله مهر- عطیه همتی: « آقا داماد چه کاره هستند؟» «مدیر یک کانال پرطرفدار در تلگرام هستند.» احتمالا شما هم این دو جمله را بارها در شوخی های تلگرامی خوانده اید. اما این دو جمله اصلا چیز غیرواقعی و عجیب و غریبی نیستند. این روزها مدیر کانال تلگرام بودن یکی از شغل های پردرآمد است و تنها زیرساختی که لازم دارد داشتن یک اینترنت پرسرعت است. آقای «رضا راد» با نام مستعار «منصور قیامت» یکی از همان خوره های اینترنت است که از روزی که پایش به فضای مجازی باز شد توانست از این پشت کامپیوتر نشینی درآمد کسب کند. حالا بعد از ۱۰ سال و در سن ۳۱ سالگی مدیریت کانال گیزمیز را با حدود ۷۰۰ هزار عضو به عهده دارد و هر روز ساعت ها برای به روز رسانی کانالش وقت صرف می کند. منصور قیامت مهمان ما در مجله مهر شد تا درباره خودش، تلگرام و شغل عجیب و غریبش گپ بزنیم:

در الکسا به رتبه زیر ۱۰۰ رسیدم

«رضا راد» متولد تیر ۱۳۶۳ در شهر قم است. کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دارد و از ۱۰ سال پیش که پایش به اینترنت و فضای مجازی باز شده با نام « منصور قیامت» فعالیت می کند:« روزهای اول دانشگاه یک آهنگی از خواننده ای به همین نام می خواندم. از همان موقع بچه های دانشگاه این اسم را رویم گذاشتند. اوایل کارم در اینترنت هم وقتی می خواستم عضو یک انجمن شوم دنبال یک نام کاربری دهان پرکن  می گشتم که خاص هم باشد. برای همین کلمه «قیامت» را انتخاب کردم. بعد هم که وبلاگ زدم از همین اسم استفاده کردم تا اینکه به همین نام مشهور شدم. نام وبلاگم این بود: قیامت واقعی همین جاست.» نشستن پای کامپیوتر و گشت زدن در فضای مجازی بزرگترین قسمت زندگی قیامت است. آنقدر که روزانه در وبلاگش ۱۰۰ پست می گذاشته و برای جمع کردن این پست ها ساعت ها وقت صرف می کرده تا اینکه به رتبه ۱۰۰ ایران در الکسا می رسد: «در وبلاگ هیچ سررشته ای نداشتم فقط از عکس، شعر، جوک و کلا مطالبی که به نظرم جالب می آمد را در وبلاگم قرار می دادم. آن موقع بود که استعداد خودم را در این زمینه کشف کردم که چقدر خوب می توانم جذب مخاطب کنم. بعد دیدم «بلاگفا» امکاناتش کم است وارد «بلاگ اسپات» شدم. در آنجا در عرض ۴ماه به رتبه زیر ۱۰۰ ایران رسیدم. اصلا نمی دانستم الکسا چیست. بقیه کامنت می گذاشتند که خبر داری چه کار کرده ای؟»

در خواستگاری می گویم «وب مستر» هستم

چت های زیاد و بی مورد یکی از کارهای بیهوده ای است که قیامت می گوید حسابی وقتش را با آن تلف کرده است آنقدر که ۶ اکانت یاهو مسنجری که داشت همگی از آی دی های مختلف پر شده بود و دیگر ظرفیت نداشت.« متاسفانه یکی از ناراحتی هایم این است که عمرم را سر همین چت کردن تلف کردم. رسیدم به جایی که کلا چت کردن را کنار گذاشتم. من خیلی درگیر اینترنت بودم و الان هیچ دوستی ندارم. در مهمانی های فامیلی شرکت می کردم ولی دوست درست و حسابی نداشتم. آن موقع ها فامیل ها و آشناها همیشه می گفتند مگر می شود از اینترنت پول در آورد؟ من برعکس بقیه هیچ وقت در کارم مشوق نداشتم. زمانی هم بوده که بیرون کار کنم. اما در حال حاضر شغلم همین کارهای اینترنتی است. مگر شما چطوری پول در می آورید؟ خب کانال هم یک رسانه است. من هم مدیر یک رسانه هستم. خانواده ام اوایل مخالف بودند می گفتند این کار آینده دار نیست البته راست هم می گفتند چون کار سازماندهی شده ای نیست ولی خب من درآمدم خوب است. خیلی مهم است آدم شغلش را دوست داشته باشد. من واقعا عاشق شغلم هستم ولی مادرم وقتی می رود خواستگاری باید برایشان حسابی توضیح بدهد  وگرنه متوجه نمی شوند. بعضی ها که از همان پشت تلفن شغلم را نمی فهمند و فکر می کنند بیکارم و رد می کنند. (خنده) نام شغل ما «وب مستر» است.»

هر تبلیغ ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومان درآمد

اولین حقوق مجازی قیامت از گذاشتن یک بنر در وبلاگش شروع می شود که در آمدش ماهی ۸ هزارتومان بود. بعد این موضوع در ادامه به فروش سریالهای کره ای و جومونگ های مختلف می رسد: « یک زمانی سریال های کره ای بیننده زیادی داشت من هم رفتم و درخواست همکاری برای فروش دادم. اتفاقا خیلی هم فروختم و سود کردم.» قیامت درآمد ماهانه اش از تبلیغات اینترنتی را لو نمی دهد و فقط به دادن نرخ پست های تبلیغاتی در کانالش اشاره می کند: « درآمد را به زبان خودم نمی گویم اما حدودش را همه می دانند. تبلیغات در گیزمیز بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومان است که تا سه هفته آینده رزو شده است. معمولا هم روزی ۲ تا تبلیغ بیشتر نمی گذارم. چون کیفیت کانال برایم خیلی مهم است. من آدم وسواسی هستم. آنقدر که در تمام این ۱۰ سال تنهایی کار کردم. خیلی ها در این چندسال به من گفتند دمتان گرم تیم تان خیلی خوب است و وقتی فهمیدند من تنهایی کار می کنم تعجب کردند. برای گذاشتن تبلیغات هم خیلی وسواس دارم. اینکه متنش چه چیزی باشد و یا چه زمانی منتشر شود برایم مهم است. بنابراین یکی از تبلیغات را شب قبل خواب و دیگری را هم ظهر قبل از ناهار می گذارم. در طول روز هم حدود ۳۰ تا تماس برای گذاشتن تبلیغ دارم که شاید جز دو تماس بقیه را جواب نمی دهم. چون اصلا نیازی به جواب دادن ندارم. حتی برخی هم می گویند باید برای تبلیغ قرارداد ببندیم که من اصلا چنین اعتقادی ندارم من در چت شماره کارت می فرستم آنها هم باید کارت به کارت کنند. حالا این تبلیغات برای برخی بازدهی خوب داشته پیام داده اند و گفتند که حلالت باشد. برخی هم فحش دادند و گفتند بازدهی برایشان نداشته است.» با اینکه آقای مدیر درآمدش را لو نمی دهد با یک حساب سرانگشتی می توان حدس زد که باید ماهیانه بالای ۳۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد.

کانال یک میلیون نفری حدود یک میلیارد تومان می ارزد

اسم عجیب و غریب گیزمیز هم سوال بعدی ما می شود که این اسم از کجا می آید؟« من وقتی خواستم برای سایتم یک دامین بگیرم. اصرار داشتم که دات کام باشد. برای همین هرکلمه معنی داری که وارد می کردم پیش از من آن را گرفته بودند. هرکلمه بی معنی هم که وارد می کردم انگار به زبان های خارجی معنی داشت چون آن ها را هم گرفته بوند. تا اینکه کلمه «گیزمیز» به ذهنم رسید. به نظرم هم یک اسم فان بود و ۶حرف بیشتر نداشت. برای همین ثبتش کردم. بعد هم با ورود کانال به تلگرام این اسم را ادامه دادم.» درحین مصاحبه که منصور قیامت روبرویمان نشسته است در کانال تلگرامی اش پیام های جدیدی اضافه می شود و این موضوع سوال ما می شود: « من از قبل یک سری از پست ها را آماده می کنم و به تازگی همکار جدیدی به کار اضافه کرده ام که در غیاب من پست ها را در گیز میز منتشر می کند. شما اگر یک نصفه روز از رقبایت جا بمانی دیگر جاماندی و بعد فایده ای ندارد. برخی کلی برای عضو جمع کردن پول های سنگین خرج می کنند. اما من به این کارها اعتقادی ندارم. یک بار هم سی هزارتومان برای تبلیغ دادم که هیچ فایده ای نداشت. من خبر دارم که شبکه های ماهواره ای یک میلیارد تومان پول می گیرند و یک کانال با یک میلیون عضو به شما می فروشند. بعضی هم با پست های غیراخلاقی سعی می کنند آدم جمع کنند. اما من پست هایم همه خانوادگی است و بیشتر عضوهایم هم به خاطر کپی و فوروارد پست هایم اضافه شده اند. اواسط رشدمان خیلی بالا بود و به روزی ۱۴هزارنفر رسیده بود. اما الان به ۷ هزارنفر در روز تقریبا رسیدیم. من وقتی شروع به کار کردم برخی کانال ها سی هزار فالوئر داشتند. »

پلیس فتا حواسش به همه چیز نیست

آقای قیامت می گوید که دوست دارد به عنوان یکی از مدیران پرطرفداران تلگرام با مسئولین وزارت ارتباطات تعامل داشته باشد و به گفته خودش اگر کاری از دستش برمی آید انجام دهد اما تاکنون هیچ کدام از مسئولین سراغش نیامدند: « به نظرمن باید این تعامل وجود داشته باشد اتفاقا من از پلیس فتا و فیلترینگ واقعا تقاضا می کنم که روی کانال های تلگرام و کارهای ما نظارت کنند. اگر جایی مشکلی پیش آمد تذکر بدهند. ماهم حتما به آن عمل می کنیم. اینطوری نباشد که بعد وارد عمل شوند. اتفاقا برخی کانال ها خیلی مستهجن هستند که باید فیلتر شوند. به نظرمن متاسفانه پلیس فتا حواسش به همه چیز نیست.» با این حال آقای قیامت می گوید بسیاری از جامعه شناسان و دانشجویان و فعالان حوزه ارتباطان برای بررسی و تحقیق سراغش آمدند و از او درباره این کار پرس و جو کرده اند.

تلگرام فیلتر شود عین خیالم نیست!

با این همه فشار کاری و تبلیغات و درآمد چند ۱۰ میلیونی آقای قیامت یک ماشین «لیفان ۶۲» و یک گوشی «هوآوی» دارد که در طول مصاحبه فقط به خواست ما یک بار از جیبش بیرون می آورد. بارها هم تاکید می کند که این گوشی به دست بودن اصلا چیز خوبی نیست و زمانی که از پشت میز کارش بلند می شود دیگر خودش را با تلفن همراهش سرگرم نمی کند. قیامت اعتراف می کند که جز کارهای اینترنتی کار دیگری بلد نیست ولی از فیلتر شدن تلگرام هم هیچ ابایی ندارد: « من پیش از ورود به تلگرام داشتم از دنیای اینترنت می رفتم اما کانال، دقیقا همان چیزی بود که می خواستم برای همین پابند شدم. خیلی ها به من می گویند اگر تلگرام فیلتر شود نمی ترسی؟ چون کانالت حیف است. من همیشه گفتم اگر فیلتر شد، حداقل یک خوبی دارد که به زندگی مان می رسیم؛ چون واقعا تمام وقتمان را از دست دادیم. من واقعا جوانی ام پای اینترنت رفت. اینترنت درک، شعور ودانشم را بالا برد. درآمد نسبتا مناسبی هم بدست آوردم. توانستم توانایی هایم را به خودم و بعد به دیگران ثابت کنم. اما مهم ترین نکته منفی اش این بود که اصلا نتوانستم جوانی کنم. من بخواهم مسافرت بروم با بدبختی سه روز جایی می روم و باید سریع برگردم. چون باید کانال را به روز کنم.اینطوری نمی شود زندگی کرد. اما تا زمانی که هستم به اعتبار و کیفیت کارم اهمیت می دهم. اگر گیزمیز را ول کنم اعتبار ۱۰ ساله ام کاملا خدشه دار می شود. منصور قیامت اگر موفق بوده به خاطر این است تمام وقت کار کرده . حالا اگر تلگرام فیلتر شود بزرگ ترین فایده اش این است که به زندگی‌مان می رسیم. من هم آدم طماعی از نظر مادی نیستم. کارم را هم کرده ام و همه فهمیده اند منصور قیامت می تواند.»

کد مطلب 3004070

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IM NOTHING13 ۱۲:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
      14 5
      پاسخ
      زنده باد آقا رضا قیامت خودمون موفق باشی داش
    • سارا پرمون ۱۲:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
      10 6
      پاسخ
      من عاشق کانال زیبا و پرمحتواتونم.خدا قوت.
    • kimiaey ۱۲:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
      6 8
      پاسخ
      كارشون واقعا عالي سايت خوبي دارن اميدوارم هميشه موفق باشيد.
    • محسن ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
      8 3
      پاسخ
      واقعا خیلی جالبه، بعضی ها درآمدهای خیلی خوبی دارن! البته نوش جونشون، چون بلدن چطور پول در بیارن!
    • نگار ۱۳:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
      9 5
      پاسخ
      کانالت عالیه
    • سهیلا ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
      7 5
      پاسخ
      آقا منصور خسته نباشی دادا.گل کاشتی.دمت گرم.فدایی داری یه دنیااااااااااااا.😍❤
    • فاطمه خانجانی ۱۳:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
      10 5
      پاسخ
      سلام آقای قیامت کانال بسیار خوب وپر محتوایی دارید خسته نباشید، من وقتی وارد تلگرام میشم اول کانال شما رو باز میکنم خدا قوت
    • محمدرضا ۱۴:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
      5 5
      پاسخ
      این حرف رو از دل ما وبمسترها زدی دمت گرم. "واقعا تمام وقتمان را از دست دادیم. من واقعا جوانی ام پای اینترنت رفت. اینترنت درک، شعور ودانشم را بالا برد. درآمد نسبتا مناسبی هم بدست آوردم. توانستم توانایی هایم را به خودم و بعد به دیگران ثابت کنم. اما مهم ترین نکته منفی اش این بود که اصلا نتوانستم جوانی کنم. من بخواهم مسافرت بروم با بدبختی سه روز جایی می روم و باید سریع برگردم."
    • ولی ۱۴:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
      6 3
      پاسخ
      اقای قیامت ، کانالتون واقعا عالی ،100 تا کانال حذف کردم ،غیر کانال شما. چون واقعااا یدونس و از زحماتتون تشکر میکنم. موفق و پیروز باشین.
    • میلاد صوفی ۱۴:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
      4 2
      پاسخ
      آقای قیامت واقعا عالیست.دمتون گرم...امیدوارم همیشه موفق باشید
    • اشکان جهانی ۱۴:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
      5 20
      پاسخ
      گروه بدی نیست ولی درآمدی که گفته کاملا خالی بندیه. واسه تبلیغ به سایتهای معروف دوزار نمیدن وای به حال یه گروه تلگرام بی نام و نشون.
    • امیرخسروی ۱۴:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
      3 3
      پاسخ
      سلام خسته نباشی همه چی واقعا عالیه
    • حمیده ۱۴:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
      6 7
      پاسخ
      آقای قیامت ممنون از این همه پشتکار وجسارت ،که باعث شده این کانال به این خوبی مخاطب رو جدب کنه.انشاالله در همه ی مراحل زندگی موفق باشید.
    • دختر همسایه.اصفهان ۱۵:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
      2 4
      پاسخ
      سورپرایزززز....خسته نباشی .. 1ساله میام گیز میز تازه فهمیدم اسمتون چیه..:| موفق باشی اقا رضا.. همه چی خیلی عالیه...هم سایت..هم کانال .هم مجله بهترینهای تلگرام
    • ساحل ۱۵:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
      6 4
      پاسخ
      در جواب اقا اشکان بگم که اتفاقا خیلی ام خوب پول میدن من ی کانال ۲۰ کا دارم ولی ماهی ۱۰۰ حداقل در میارم
      • محسن ۰۲:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
        1 1
        کا چیه؟ برادر؟
    • ایسان میرزازاده ۱۶:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
      3 2
      پاسخ
      سلام بینهایت ممنون از کانالتون واقعاعالیه به خاطر داشتن فیلم وتصویر و متن کمتون خودتونو پر طرفتار کردین
    • آذین ۱۶:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
      4 10
      پاسخ
      به نظر منم درآمدش اگر بالا هست از باعرضگی خودشه و وقتی که پاش میذاره نوش جونت مال حروم که نمیخوری
    • آذین ۱۶:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
      4 7
      پاسخ
      ولی خدائیش چه چهره جدی و مدیرانه هم دارن
    • علی محبت خواه ۱۶:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
      4 3
      پاسخ
      منصور قیامت واقعا دمت گرم منم خیلی سرم تو تلگرام و اینترنت هس و روزانه خیلی سرکوفت میخورم سر این کارم ولی الان کسی بهم حرفی بزنه مصاحبه شما رو بهش نشون میدم تا دهنش بسته بشه. ماهیانه ۳۰ملیون کم پولی نیس.خداقوت بردار.
    • سیدکریم ۱۶:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
      5 2
      پاسخ
      بله چون توی سایت ها مردم همیشه صفحه اصلی رو نمی بینند،و در ضمن اینقدر هم خواننده ثابت ندارن....خواننده قطعا دارن ولی ثابت نه...چون معمول خواننده ها رو موتورهای جستجو ارجاع میدن و میزبان میشن برای نخستین بار... که البته همین مهر مثلا هزینه تبلیغاتش خیلی بالاست....یه سایت با رنک السکا 47 ایران میتونه تعیین کننده باشه...
    • سارا ۱۶:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
      13 7
      پاسخ
      به نام خدا من دنبال یه شوهر بیکار میگشتم بیا منو بگیر
    • mohamad ۱۸:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
      12 2
      پاسخ
      گیز به ترکی میشه دختر،گیز میز میتونه همون دختر مختر خودمون باشه
    • حسام صفري ۱۹:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
      3 3
      پاسخ
      سلام عزيزم خيلي خوشحال شدم كه خبري راجع به شما خوندم.ان شااله هميشه موفق و سرحال باشي عزيزم،به زودي ميام پيشت براي تبليغات برندم، يا علي
    • علیرضاپارسا ۲۰:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
      3 4
      پاسخ
      دمت گرم اقارضاوخوشبحالت کاش ماهم شانس تورو داشتیم.
    • پارسا اشجعی ۲۰:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
      2 3
      پاسخ
      سلام به شما واقعا دمت گرم من که فکر میکردم این مطالب حاصل تلاش چندین نفره آقا خدا قوت
    • مهمان04 ۲۰:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
      3 3
      پاسخ
      درود بر ایشون انشالله که همیشه موفق و سلامت باشن کانال خیلی خوبی دارن محتوای کانال رو خیلی با دقت انتخاب می کنن و ممنون از مهر ...
    • محمود ۲۲:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
      3 2
      پاسخ
      منصور جان ياد پرشين تولز بخير!
    • نرگس ۲۲:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
      2 4
      پاسخ
      خدایییییییش حقتههه نوش جونت تو باید مسول جایی بشی واقعا لیاقتشو داری ملت ایران به تو افتخار میکنن
    • حمید ۰۱:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
      4 5
      پاسخ
      سلام من خودم سایت داشتم و رتبه الکسا سایتم زیر 100 بود ...روزانه نزدیک به 150 پست جذاب و خواندنی میزاشتم و بازدید بسیار بالایی داشتم تقریبا روزی 20 هزار آی پی ولی درآمدی که شما میگید دارید میتونم به قاطعیت بگم خالی بندیه چون من کاملا لمسش کردم..هزینه های بالای نگهداری سایت و بروز رسانیش بالاست و از همه بدتر کسی این پولایی که شما گفتید رو نمیده...اینو با یقین میگم.
    • رها کجایی ۰۱:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
      5 2
      پاسخ
      ایشون خیلی از مطالبی رو که سایت های دیگه با زحمت ترجمه میکنند رو بر میدارند و با لیبل گیز میز توی کانالشون میذارن، موفقیت توام با شارلاتانیزم موفقیت نیست!
    • hjvdfk ۰۹:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
      2 1
      پاسخ
      گازدير يا به عبارت ديگر باس گازا
    • ندا ۱۰:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
      2 2
      پاسخ
      عاقا چرا غصه چرا ناراحتی بیاد من خودم قبول میکنم شغلشو،خودمم ممیشم همکارش
    • محمد نجفی زاده ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
      3 3
      پاسخ
      تبریک به رضا راد عزیز دست آورد شما حق شماست چرا که زحمت کشیدید و خلاقیت دارید دوستانی که تلگرام رو با سایت مقایسه میکنند کلاً در اشتباهند.
    • یک نویسنده ۱۲:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      البته بدون این که یک ریال هم به تولیدکنندگان اصلی محتوایی که کپی/پیست می‌کند، بپردازد. خود ایشان چه نقشی در تولید محتوای راستین دارد؟ منظور ایشان به‌عنوان فرهیخته‌ای نابغه، از «استعداد»شان دقیقاً چیست؟ سرقت محتوای دیگران و پول در آوردن از آن؟ آیا سایت‌های خبری، به اندازه‌ای که این چند روز ایشان را تبلیغ و حمایت می‌کنند، از تولیدکنندگان محتوای راستین و اصیل، نیز همین اندازه حمایت می‌کنند؟ یک نفر اعلام می‌کند که: «این پادشاه لباس بر تن ندارد» و آن من هستم.
    • برزخ ۱۴:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      چ جالب.خبرگزاری ها تبلیغ کانال میکنن اون هم رایگان!
    • جلال اخوان قربانی ۱۷:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      اقا رضا هم شب یلدا مبارک هم700kشدن.امشب ی سورپرایز توکانال بزار😘😘😘😘😘
    • فرزان ۱۸:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      منصووووووور... خیلی خوشحال شدم پیدات کردم , اونم اینجور موفق.. باید منو یادت بیاد... فرزان .... تنگناشنان :))) ;)
    • ابی ۱۹:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      تصورشو کن بری خاستگاری بگی توی تلگرام مدیر گروهم با اردنگی پرت میکنن بیرون
    • انزو ۲۱:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      پول در اوردن عقل ميخواد،که اين آفا داشته....دمت گرم.....آفرين به عقلت و خودت
    • نفس ۰۱:۳۵ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      دمت گرم خیلی درسته کارت من از چهار پنج سال پیش از طریق ایمیل های زیباتون با اسمتون آشنا شدم الانم کیف میکنم از گروه عالیت. ممنون و خدا قوت
    • فائزه ۱۲:۱۵ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
      2 0
      پاسخ
      خیلی کانال خوبی دارین من یکی از اونایی هستم که هر کسی که تلگرام داره اولین چیزی که بهش پیشنهاد میدم اینکه عضو کانال گیزمیز بشه چون خبراش به روزه ، خسته نباشین
    • جوادعجم ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشید تشکرمیکنم که این شبکه اجتماعی رافعال کردین تصویری ازیک خانواددرکنارخیابان خوابیدن میشه بدانم این تصویر ازکدام شهرتان هست یا چطور میشود این خانواده راپیداکردممنونم
    • هانی ۱۹:۵۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      آقا اگه این پولو در میاری که نوش جونت فقط خواستم یاد آوری کنم که تو سایتت از آمدهای میلیونی پزشکا بخاطر چند دقیقه معاینه مینالیدی و میگفتی کار تشخیص و تجویز دارو رو میتونستی تو نت هم پیدا کنی. حالا واقعا در امد پزشکا حلاله یا پول بخاطر تبلیغ یه کانال با یه کلیک ساده! اونم ۵۰۰ تومن! ینی پول یه جراحی چن ساعته!
    • کیارش راد ۲۰:۴۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      درود بر شما خواستن توانستن است
    • مهسا طبسی ۰۱:۱۷ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
      2 2
      پاسخ
      لطفا لینک کانالتون رو اینجا بگذارید
    • باران ۱۲:۱۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
      3 6
      پاسخ
      چون بچه قم بوده زرنگ بوده.دم بچه های قم گرررررررررررررررم
    • 007 ۱۴:۱۲ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      بعضیا اصلا مطلبو نخوندن اومدن کامنت گذاشتن مثل ای اقا سلام من خودم سایت داشتم و رتبه الکسا سایتم زیر 100 بود ...روزانه نزدیک به 150 پست جذاب و خواندنی میزاشتم و بازدید بسیار بالایی داشتم تقریبا روزی 20 هزار آی پی ولی درآمدی که شما میگید دارید میتونم به قاطعیت بگم خالی بندیه چون من کاملا لمسش کردم..هزینه های بالای نگهداری سایت و بروز رسانیش بالاست و از همه بدتر کسی این پولایی که شما گفتید رو نمیده...اینو با یقین میگم. عزیز من این درامد از تلگرامه نه سایت دقت کنید یکم
    • علی ۱۳:۵۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۴
      0 0
      پاسخ
      خدایی خیلی مردی
    • اميرحسين ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۴
      0 0
      پاسخ
      سلام اقا رضا خدا قوت من ١٢سالمه و اگر خدا بخواد ميخوام با داييم كه خداي كامپيوتر ي كانال بزنيم برامون دعا كن
    • زهرا ۱۰:۴۲ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
      3 2
      پاسخ
      چه جالب و باهوش
    • no asab ۱۵:۵۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۲
      3 4
      پاسخ
      واقعا برای فیلترینگ متاسفم که گروه های مبتذل تلگرام رو فیلتر نمیکنن اون وقت میان چت روم هارو که همه ی قوانین فیلترینگ رو رعایت کردن فیلتر میکنن واقعا ینی انقد تلگرام با ارزشه؟ ینی رسانه های بیگانه { تلگرام} نباید فیلتر بشن؟ چت روم ها فقط فضای گفتاری دارن اونم با رعایت تمام دستورات فیلترینگ ولی تلگرام همه چی داره فیلم . گفتار. نوشتار . عکس . همه چی ولی با این حال بازم چت روم هارو فیلتر میکنن و تلگرام با خیال اسوده داره ادامه میده به گند زدن هاش به جامعه اسلامی.... دمت گرم رئیس وزارت ارشاد.
    • مهران ۰۹:۰۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۹
      6 3
      پاسخ
      وب مستر؟ تو به خودت میگی وب مستر؟ بابا کوتاه بیا اول برو معنی وب مسترا بفهم بعد بگو وب مستر با ۴ تا کپی کردن از سایت های اینو اون نمیشه گفت وب مستر چند ساله داریم طراحی سایت میکنیم ، افزونه ، قالب و .... تاحالا جرأت نکردیم به خودمون بگیم وب مستر و باید به اقا حمید بگم اسم اون سایتی که رتبش زیر ۱۰۰ بود را مطرح کنه تا کا هم بدونیم، سایت زیر ۱۰۰ یعنی گنج چی میگی شما!
      • رامین IR ۱۸:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
        1 0
        حسود
    • صادق ۱۹:۰۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۹
      3 1
      پاسخ
      منصور عزیز منم از همونا بودم که با هام چت میکردی چندین سال پیش:)) واقعا نوش جونت باحال ترین کسی هستی که تو نت باهاش حرف زدم
    • محمد ۲۲:۰۵ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۳
      1 1
      پاسخ
      خیلی خوش شانسی چه جوری تونستی
    • حسین ۲۱:۵۳ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
      2 1
      پاسخ
      سلام میخواستم ببینم آدرس یه سایت توی کانال بفرستید چقدر هزینه میشه
    • ف الف ۱۹:۱۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۸
      6 3
      پاسخ
      شفل كاذب درامد كاذب خوش بحال دولت و ملت تشويق هم داره واقعا!!!! باورم نميشه ملت اينقدر بيكارن
    • نیکومنش ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
      7 3
      پاسخ
      تا چه اندازه؟ چقدر؟ چه قدر آدم باید ساده باشد تا فریب بخورد؟ این آقا هشت‌اش گرو نه‌اش است ـ آه ندارد با ناله سودا کند ـ چه میگویید شما؟ همین مصاحبه هم آخرین تلاش است ـ ساختگی و برای تبلیغات است! اگر کمی دقت کنید خیلی چیزها دستگرتان میشود.......
    • قاسمی ۲۲:۱۵ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۶
      8 0
      پاسخ
      امثال ایشون ذایقه جامعه رو بسمت کارهای سطحی و فان و کوته نگری هدایت میکنن و جالب اینکه به این کارهای عوام پسندانه با غرور افتخار میکنند!
    • طبیب ۲۰:۱۷ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۰
      3 1
      پاسخ
      سلام و عرض خسته نباشید به قیامت عزیز. انشاالله که در سایر مراحل زندگی موفق باشید . داستان زندگی شما مهمترین عبرتی رو که برای ما جوونا داره تلاش و پشتکار و ایستادگی و جدیت رو داره . با آرزوی موفقیت و سربلندی و تندرستی برای تک تک جوانان ایران
    • یحیی مرادی ۰۲:۴۳ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
      2 1
      پاسخ
      بارکلا
    • میر مهدی جعفری ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۶
      2 1
      پاسخ
      و اما قدرت اینترنت و کسب درآمد از اینترنت اینجا مشخص میشه. کار مهرنیوز هم عالی بود لذت بردیم.
    • حسین ۰۱:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۱/۰۷
      1 1
      پاسخ
      عالی
    • negin farahmand ۲۳:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۹
      6 1
      پاسخ
      سلام من خودم تو تلگرام کانال دارم 390kحتی با افتخار میتونم بگم اگه کانال من بهتر و بیشتر بازدهیش از گیز میزی ک نصفش فیکه نباشه کمترم نیس ولی اگه ماهم مث شما فیک تزریق میکردیم الان یک میلیون بودیمو اره برای هر تبلیغی اونقد پول میگرفتیم افتخار میکنم به واقعی بودن کانالم و اورجینال بودنش
    • Ali ۰۹:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
      4 1
      پاسخ
      معرفی کن کانالتو
    • amirmohamad ۱۰:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۶
      1 1
      پاسخ
      واقعا عالی بود کاش..........؟
    • rasoulahmadi ۱۹:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
      1 0
      پاسخ
      منصور قیامت قبل از این که کانال بزنه وبلاگ نویس بود همونطور که می دونید عضو جمع کردن با وبلاگ خیلی سخت تر از کاناله . موفقیت منصور قیامت نشون می ده وقتی آدم توی یک محیط سخت کار کنه و بعد وارد یک محیط آسونتر بشه میتونه خیلی سریع رشد کنه
    • نیما ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۵
      3 0
      پاسخ
      سلام،کانال خوبی دارید،ولی برای کانال موضوع خوبی انتخاب نکردید یک دفعه عکس طنز میزارید یک دفعه دانستنی یکدفعه تفریحی و.... بعد شما نگاه کنید تعرفه تبلیغ کی میاد 1 میلیون بده تبلیغ تو کانال اخه من اینیستاگرام میشناسم با 490k داره خیلی کمتر از 1 میلیون میگیره
    • الی ۰۸:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۸
      9 3
      پاسخ
      کانال گیز میز خیلی پوچ و بی محتواست. تعجبی نداره این همه عضو داشته باشه، چون مردم ما چرت و پرت خون هستن. واقعا متاسفم.
    • مجله تصویر زندگی ۱۱:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۸
      1 2
      پاسخ
      بابت این موفقیت بزرگ بهتون تبریک می گم
    • مهدی تواضعی ۲۲:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۸
      2 4
      پاسخ
      عالیع ولی یه گلایه من کلی سوژه براتون فرستادمولی هیچ کدومو نزاشتید
    • باران ۱۵:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
      3 2
      پاسخ
      خوب ما چی کار کنیم
    • . ۲۱:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام میشه ایدی تون رو بدید کار تون دارم.
    • مهران ۱۶:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      حضرت استاد قیامت واقعا سایتت عالیه باعث افتخار ایرانی استاد الگوی بنده در محیط مجازی شمایید
    • نا شناس ۱۲:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
      0 0
      پاسخ
      درود بر آقای منصور قیامت...............
    • محمد حسینی ۱۶:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۰
      0 0
      پاسخ
      سلام کسی لینک کانال آقای قیامت که700هزار نفر جمعیت داره رک کسی داره؟
    • zahra ۰۹:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۶
      0 0
      پاسخ
      حرفای این آقا کذب محضه!من فکر میکنم بیشتر هدفش یه تبلیغ گسترده و مجانی براکانالشه !آقای به اصطلاح قیامت بهتره به جای بلوف زدن و گذاشتن رقم های نجومی برا یه کانال بی ارزش تلگرام که احتمالا برای سرکیسه کردن یه آدم بخت برگشته ست دنبال یه کار دیگه باشی.
    • سينا ۱۶:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام من همه ي كامنت ها رو خوندم بالاخره اين ميزان درآمد واقعيه يا همش حرفه؟! من ميخوام وارد اينكار بشم اگه واقعي باشه هركي كانال داره يه جواب به من بده ببينم واقعيه درآمدش يا نه!
    • س ۱۸:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
      0 0
      پاسخ
      دوستانی که گفتن میزان درامد ایشون دروغه پس به نظر شما این اقا دیوانس که زندگیشو پای اینترنت تلف کنه؟؟؟؟
    • sara ۱۸:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
      0 0
      پاسخ
      کاش ما بفهمیم کارهای مهمتری هم تو زندگی هست و البته تفریحاتی بهتر از اینجور کانالها ولی حیف پیر که شدیم میفهمیم شاید هم وقتی مردیم ....
    • میلاد ۰۳:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۴
      0 0
      پاسخ
      گیز میز یه جور کلمه ترکی نیست؟؟؟گیز به معنای دختر ....تو فارسی بعضی وقت ها میگیم دختر مختر....پرنده مرنده ...و مثال این ها....تو ترکی هم گیز(دختر)میشه گیز میز..
    • مازیار فانی ۱۷:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
      0 0
      پاسخ
      خواهشا راه کسب درآمد راحت وآسان رو از کانال های تلگرام بگید با تشکر
    • حسن کوکبی ۱۱:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
      0 0
      پاسخ
      با سلام.فکر میکنم شغل شما یه جور سوء استفاده از بیکاری و الافی مردم باشه.کپی کردن مطالب جذاب که شغل به حساب نمیاد.مردم حق دارن دخترشونو به کسی که هیچ هنر مفیدی نداره بدن.من توصیه میکنم یه هنر که دردی از جامعه دوا کنه یاد بگیری.با این همه استعداد و پشت کار باعث تاسف که جوونهای ما دارن مجازی زندگی میکنند.
    • امیرحسین ۱۳:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
      0 0
      پاسخ
      آقا رضا جان به نظر من شما که ماهی اینقدر درآمد داری بهتر نیست با همین درآمد کار دیگه ای راه بندازی مثل بوتیکی چیزی تا شغلت تضمین شده باشه و توی خواستگاری بهت جواب رد ندند
    • زینب ۱۹:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
      0 0
      پاسخ
      من کانال گیزمیز رو دارم. خیلی مطالب جالبی داره.👍 خوب که با این کانال آشنا شدم. چه خوبه که آقای منصور این کانال رو درست کرده😉
    • نگار ۱۳:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
      0 0
      پاسخ
      کانالت عالیه
    • مهسا ۰۳:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بسیار مصاحبه جالبی بود. من قبلا شنیدم مدیر تلگرامی که ماهی 30 میلیون درامد دارد ولی دقیقا نمیدونستم کیه. مرسی که این خبر رو گذاشتید. بازم از این موضوعات بزارید
    • علی ۲۲:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۱
      0 0
      پاسخ
      مردک خالی بند ماهی سی میلیون درامد داره بعد میگه اگه تلگرامو فیلتر کنن هیچی نمیشه میریم به زندگیمون می رسیم خودشم حالا میگه غیر اینترنت از هیچی سر در نمیاره من نمیدونم این الکی خوش های خالی بند و از کجا میارن ادا در اوردنم بلد نیستن مثل اون خالی بند نفر اول کلش می مونه .........................
    • سارا ۱۳:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
      0 0
      پاسخ
      من هم متاسف شدم از نشر چنین مطلب بی محتوایی. کانالهای مفید و با محتوا که هزار چیز میشه ازش آموخت حتا معرفی هم نمی شن بعد نشستن با کسی که بی محتواترین و بی فایده ترین مطالب رو گلچین می کنه مصاحبه کردن خوشحال هم هستن. وافعا که! اقتصادو متحول کردی بابا!
    • الناز ۲۳:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۹
      0 0
      پاسخ
      وبمستری یک هنره و برای داشتن سایت پربازدید یا باید دانش بالا داشته باشی یا پشتکار زیاد.من خودم سایتی داشتم که رتبش به 700 ایران هم رسید ولی متاسفانه از این درامد های غیر واقعی خبری نیست .البته با این وضعیت بیکاری بازم بد نیست وباید عاشق این کار باشی تا موفق بشی من خودم مهندسی خوندم ولی الان شغلم شده وبمستری!خیلی هم باکلاسه و راضیم چون واسه خودم کار می کنم و تنها کاریه که خیلی دوست دارم ولی همونطور که اقای گیز میز گفتن توضیح دادن این شغل برای بقیه سخته و فکر می کنن ادم چون همش تو خونه پای لپ تاپه
    • آرش دریکوندی ۰۹:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
      0 0
      پاسخ
      ممنون از کانال خودتون چطوری این قدر بالا رفتید. لطفا بازار هک شده بازار هک هک جمیل ✅ هک تلگرام
    • mohammad mojarrad ۱۱:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۴
      0 0
      پاسخ
      من از اولین نفراتی بودم که تو عضو شدم.واقعا تحسین امیزه
    • امیرحسین الفتی ۱۷:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۴
      0 0
      پاسخ
      به نظرم اگر واقعا این کار درامد داشته باشه باید دولت سازماندهی کنه که بیکارها هم کانال بسازند.
    • احمدسیستانی ۱۴:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      روش درست کردن یک کانال خوب تلگرام برام بفرستید از شما ممنونم دوست گرامی
    • علی ۱۶:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      کانالت عالیه
    • حنا راد ۱۴:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
      0 0
      پاسخ
      واقعا کانال خوبیه من عاشق کانال گیزمیزم خداقوت
    • آرش ۰۱:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
      0 0
      پاسخ
      مفت خوری ب سبک تلگرام. واقعا عقل کسایی که برا تبلیغات اونم تو یه کانال انقد پول میدن، پاره سنگ ورمیداره.
    • محمد ۰۹:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
      0 0
      پاسخ
      این هم یه سوژه جدید برای فیلتر کردن تلگرام این آقا را مثلا موفق جلوه میدن که با استناد به گفته های ایشان که وب مستر!!!! است کانال ها را فیلتر کنند بعد بگن با نظر کارشناس ها فیلتر کردیم برو عمو - آخه چاخان کی میاد 600 هزار تومان بده به کانال تو برای تبلیغ!! اونم تو این وضع اقتصاد که همه کارا خوابیده به صدا و سیما دیگه تبلیغ نمیدن اون مجبور شده همش آگهی مسابقه تلفنی بزاره!!! شارلاتان نون به نرخ روز خور بعضی ها هم چقدر ساده ان و حرف هایی که تو خبر گذاری ها زده میشه زود باور می کنن!! کنه مطلب ببینید
    • فاطمه نصر ۱۵:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام از ده سال پیش وبلاگشون و دنبال میکردم پست های عالی و متفاوت ویژگی کارشون بود.
    • مجید ۰۳:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      تریلیاردر باشی نتونی بری مسافرت وقت نداشته باشی پول خرج کنی فقیری عمرتو از دست دادی یک فرد ثروتمند کسی هس که بتونه پولشو اونجور که میخواد خرج کنه مهندس دمت گرم ولی خیلی افسرده ای بهتر نیست واسه کارتون چند تا اهرم بگیرین؟
    • مجید ۰۴:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام موفق نندرست باشید
    • احمد قیصری IR ۰۰:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      سلام داداش قیامت قیامت کردی واقعا برات آرزوی موفقیت دارم میشه بگی چطور این همه عضو جمع کردی واسه کانالت.
    • ااا IR ۲۰:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      خسته نباشید میگم بهتون، مطالبتون پر محتوا و نابن،بازم ممنونم
    • نیک خواه IR ۰۴:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      به نظره من خالی بندیه و این مصاحبه هم ساختگی هست برای تبلیغ کانال حرفای آقای قیامت با هم تناقض داره اول اینکه ماهی 30 میلیون درامد داره بعدش گوشیشون هوآوی هست طرف برجی 1تومن درامد داره آیفون میگیره دستش دوم اینکه به قول خبرنگارا گفتن به اصرار ما گوشیو از جیبشون دراورد مگه اطلاعات سری بین المللی تو گوشی هست که بخواد به اصرار واسه چند دقیقه از جیبش در بیاره؟ سوم اینکه آقای قیامت میگن اگه زمانی تلگرام فیلتر شه اصلا واسم مهم نیست اینطوری هم بهتره به زندگیمون میرسیم خب اگه اینطوری بهتره پس چرا کانالو بیخیال نمیشی بری به زندگیت برسی؟ چهارم اینکه ایشون ادعا دارن برای تبلیغ روزی 500هزارتومان میگیره برای1روزکدوم آدم عاقلی میاد 500 هزار بده واسه 1 روز تبلیغ به خاطر چندتاممبر بعدش هم میتونه با همون 500 هزارتومن بره ممبر فیک بخره خودش کاسبی کنه ( آقای قیامت شما اگربرجی 30 میلیون درامد داشتین الان ایران نبودین )این حرف آخر.
    • آويسا مدير ربات آويسا IR ۲۲:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۹
      0 0
      پاسخ
      الگوي زندگي مني به خدا رباتمو هر كاري ميكنم تا جمعيتش مثل تو بشه 28k ممبر داره خيلي به كانالت حسودي ميكنم خيلي هم دوس دارم بفهمم چندتا ادمين داري
    • نماشویی IR ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
      0 0
      پاسخ
      عالی یه شغل جدید تبریک میگم به دوستمون
    • رویا IR ۱۳:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      اینم به گروه توپ مخصوص خانومای گل
    • سلیمان AE ۰۲:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      اقای قیامت . فکر میکنی این پول و درامدی که گفتی واقعا حلاله. تا حالا بهش فکر کردی اون کارگری که پول واسه یه کیلو گوشت نداره بخره در ماه و با زحمت زیاد خرج خودشو تامین میکنه . ولی تو داری با مطالب کانال های دیگه خودتو بالا میبری و لیبل کانال خودتو میذاری روش . تعرفه تبلیغاتتم که حقوق یک ماه یک کارگره. خدا خودش حواسش به همه چیز هست
    • سلیمان AE ۰۲:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۷
      1 0
      پاسخ
      اقای قیامت . روز قیامت باید جواب بدی . پولی که به جیب میزنی حلال نیست . تو حقوق یک ماه یه کارگر رو تو سه روز در میاری . این هنر نیست . مطالب کانال های دیگه رو با لیبل و لینک خودت به اشتراک بذاری .
    • راحیلا IR ۰۸:۴۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
      0 0
      پاسخ
      به نظر من کسب علم و درامد بهترین راه جوانی کردنه، وقت آدم به بطلات نمیره و هدف داری.
    • مهدی IR ۲۱:۰۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
      0 0
      پاسخ
      ای جونم اگه هنوزم قمی هستی ما شاالله همشهری
    • محمد مهدی IR ۱۹:۴۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
      0 0
      پاسخ
      کانال خوبی دارین .این در آمدها واقعی هستن ؟
    • امیر IR ۰۴:۳۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۴
      0 0
      پاسخ
      بابابزرگش نکنیدپه خبره سی میلیون ده میلیون هم درآمدش نمیشه تازه یه میلیونش هم میره به هزینه اینترنت کلی هم همچی کانال هایی وجودی داره الان ازاین بیشترهم کانال است بعضی پست هاشم کپیه
    • محمد IR ۰۱:۰۷ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      چیو چیکار کنی؟؟
    • ahmad abedi IR ۰۹:۵۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      خوب ما چه کنیم
    • مهدی اسدزاده IR ۰۹:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      دوستان همه دارید انگار با آی قیامت صحبت میکنید اینجا. این یه مصاحبه بوده ازش که این ساید گذاشتتش و قیامت نمیخونه، از مدیران سایت تشکر کنید.
    • amir IR ۱۳:۳۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      من خودم سایت پربازدید دارم و برای کانال های تلگرام عضو جمع می کنم.همچین درامدی از کانال تلگرام محاله و اگر بود ماشین و گوشیه بهتری داشت.از طرفی یک میلیون عضو تکراری که اصلا عوض نمیشن چه سودی می تونه ب
    • مخلوق IR ۱۰:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      دم خبرگزاری مهر گرم که به فکرش رسید با مدیر یک کانال تلگرام مصاحبه کند. من که خیلی چیزها اموختم از این گفتگو
    • مریم میرزایی جهانی IR ۱۷:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام خوب هستید میخواستم ادم کنید موفق باشید برای همیشه می خواستم کار کنم کمک کنید
    • خرید ممبر تلگرام IR ۱۷:۳۰ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      دمش گرم
    • حمیدجلیلی IR ۱۱:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      واقعا حلالت باشه
    • علی اصغر بیشه ای IR ۱۵:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
      0 0
      پاسخ
      سلام چطور باید از این کانال استفاده کرد چطوری باید ثبت نام کرد ک درامد زا باشه
    • Mohammad Alipoor IR ۰۶:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
      0 0
      پاسخ
      عالیه..
    • حاج آقا IR ۰۷:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
      0 0
      پاسخ
      در مورد درآمد شون از کانال تلگرام مبالغه نکردن و حقیقت رو گفتن خسته هم نباشی آقا رضا
    • farzad.asadi IR ۱۴:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۴
      0 0
      پاسخ
      تا وسطای کامنتا تعریف بود یکی فحش داد بقیه هم شروع کردن به فحش دادن خوب شما هم میتونین انجام بدین نمیتونین فحش ندین تو کانالشم نرین اونم روزیش دست شماها نیس که با بدوبیراه گفتن شماها ازکارش دست بکشه
    • احمد IR ۱۱:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
      0 0
      پاسخ
      همیشه هم تعریف و تمجدید خوب نیست... پدرم میگفت بهم که همیشه کاری کن که خیرش به مردمی که باهات سر وکار دارن برسه مخصوصا قشر ضعیف...جوری که تغییر رو لمس کنن...اجر این کار به مراتب بالاتر از خیلی کارهاست
    • احمد IR ۱۱:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
      0 0
      پاسخ
      منظورم اینه که این آقا و امثال ایشون کار خیلی مفیدی که خدمت مثبتی برای مردم داشته باشه ندارن پس نتیجه اینکه جیب پر پول برای ایشون و تلف کردن وقت و صرف هزینه برای من... تنها فایدش چند دقیقه ترتر کردن و
    • رضا IR ۱۰:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
      0 0
      پاسخ
      کانللتون عالیه 😊
    • سرهنگ علی نجفی IR ۰۳:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۵
      0 1
      پاسخ
      این فرد ملقب به منصور قیامت و در واقع رضا راد تحت نظر کامل کارشناسان پلیس فتا هست و بزودی دستگیر و به مراجع قانونی تحویل میگردد . سپاس
    • میلاد IR ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه.
    • ناشناس IR ۱۴:۲۹ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۵
      0 0
      پاسخ
      واقعا کانالتون عاااالیه🌷🌷🌷
    • صدرا US ۱۹:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۶
      2 0
      پاسخ
      دوستان وظیفه خودم میدونم بگم اگه کانال گیز میز یا هرچیز دیگه ای خوشتون نمیاد لزومی نداره مطالبی که درباره اون چیز ها هست رو بخونید چرا که هیچ فایده ای براتون نداره
    • حميدرضا IR ۱۰:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      0 0
      پاسخ
      مصاحبه شما عالي بود. كلي چيز ميز ياد گرفتم از شما
    • مرتضی یزدان IR ۱۹:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
      0 0
      پاسخ
      یکی بگه ۳۰ میلیونو از کی میگیره ممنون
    • امیر نایس IR ۲۲:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
      0 0
      پاسخ
      خواست توانستن هست همه میتون کاری رو بخوان انجام بدن ولی کمی اراده میخواد
    • کرم الله اکبری IR ۰۵:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      لطفا پیگیری کنیدطبق شرایط کانالتون بنرتبلیغاتی مابایدبرای همیشه درکانال شماباشد.ولی متاسفانه حتی بنرمارادرکانال هم قرارندادن.ممنون میشم نتیجه رابه مااطلاع بدین تابتونیم ازحق خودمون دفاع کنیم.باتشکر
    • محمد عبدی یگانه IR ۱۷:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      منم برم عضوش شم
    • دانلود مداحی IR ۱۶:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام.خیلی عالی بود ممنون
    • مهسا روحانی IR ۱۲:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۹
      0 0
      پاسخ
      به نظر من که حقشه واقعا آقای رضا راد برای کانالش خیلی زحمت میکشه
    • Free_ozv IR ۰۵:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۴
      0 1
      پاسخ
      چند مدت پیش تلگرام ممبرهای فیک رو از کانال ها حذف کرد و کانال گیز میز ۶۰۰ هزار نفر ریزش آنی کرد که میشه گفت نصف نصف فیک زده
    • ? :My Name IR ۱۵:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سلام ... بابت این موفقیت به مدیر کانال گیزمیز تبریک میگم/تبریک :) ولی باید بگم که لطفا الکی به خودتون ننازین چون این مردم هستن که کانال شمارو با عضو شدن درش ساختن :/ از مصاحبه زیبای خبرگزاری مهر ممنون
    • ارکا IR ۲۱:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
      0 0
      پاسخ
      حرفاش کاملا درسته .من شخصا درکش میکنم
    • ایمان زاهدی IR ۲۰:۳۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
      0 0
      پاسخ
      واقعا عالییی
    • .گلی IR ۱۶:۰۲ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
      0 0
      پاسخ
      حالا بره دعاکنه تا تلگرام و اینستاگرام رفع فیلترشه
    • آسمان آبی IR ۲۳:۱۴ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
      0 0
      پاسخ
      تلگرام فیلتر شده
    • سمانه IR ۱۸:۱۵ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      اتفاقا من بدون هیچ اطلاع قبلی همیشه دنبال پیدا کردن لینک کانال شما می گشتم.
    • مهدی سعیدی FR ۱۷:۲۷ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۱
      0 0
      پاسخ
      هرکس تلاش کند موفق میشود
    • Amir US ۲۰:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
      0 0
      پاسخ
      اقا منصور دمت گرم برای کانالت
    • saman IR ۱۱:۵۱ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
      0 0
      پاسخ
      کانال گیز میز خیلی پوچ و بی محتواست. تعجبی نداره این همه عضو داشته باشه، چون مردم ما چرت و پرت خون هستن. واقعا متاسفم.
    • مصی IR ۱۷:۴۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سلام بنده فرد مذهبی هستم و مطالب کانال شما رو مطالعه میکنم و از بعضی از مطالب واقعا لذت میبرم ولی متاسفانه بعضی از مطالب مودبانه نیست و من که خانم نیستم واقعا حالم بد میشه ،بهکاش رعایت حال خانمها رو ب
    • فریبا IR ۱۴:۰۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      واقعاعالی .تبریک میگم بهتون .میشه لطف کنیدمنوهم راهنمایی کنیدبتونم یه کانال خوب راه بندازم
    • یاسین US ۱۹:۴۳ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۱
      1 0
      پاسخ
      سلام حاجی😂 منم یاسین فیامتم😂 ناموسا تاریخ تورا فراموش نخواهدکرد درود بر شرفت ای غیور مرد❤️😂
    • وحید IR ۰۸:۴۰ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      پس بگو چرا سایت من تو گوگل گم شده ولی از عجایب بود که یک روز رتبه الکسام از ۱۳ میلیون رسید به ۹ میلیون! انشالله که درمان درد سایتم رو توی این مصاحبه ( و چندتا از نظرات) یافتم.
    • علی قاعدی IR ۱۷:۱۴ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      خخخخخ تمام مطالبش اسکی یا از کانال های دیگه اسکی میره و کپی میزنه یا از سایت های تفریحی مثل بالاترین و برترین ها و نمناک و ... کانالی ارزش جوین دادن داره که واسه مطالبش زحمت بکشه
    • محسن IR ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      درود بر بزرگیت برادر
    • فردین فرهادی AE ۲۲:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سلام‌ من‌ مدیر تلگرام میخوام چت کنم چرا با حذف اکانت پی درپی مسدود میشیم
    • م IR ۱۰:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
      0 1
      پاسخ
      کانالی که فقط بدبختی مردم ایران را به تصویر میکشد!
    • sara^^ IR ۲۱:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
      0 0
      پاسخ
      افرین اقا رضا مثل کانالای دیگه نیستی که همینطوری فیک میریزن تا بتونن مثل شما در امد داشته باشن همینطوری ادامه بده
    • مصطفی IR ۰۰:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۷
      0 2
      پاسخ
      عالی
    • IR ۱۵:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
      2 3
      پاسخ
      لینک کانال رو میخوام
    • علی اسماعیلی IR ۱۱:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
      2 2
      پاسخ
      عالیه اگه بشه
    • مهدی IR ۱۵:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
      0 0
      پاسخ
      کانال امنیتی گیزمیز
    • سلام صبح بخیر IR ۱۶:۱۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      واقعن دمتون گرم
    • ایران کوین IR ۱۲:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
      0 2
      پاسخ
      با عرض سلام و احترام افرادی که تمایل به کسب درآمد دلاری دارند میتوانند با ثبت نام در صندق های سرمایه گذاری شروع به فعالیت کنند و آخر ماه سود خود را بر اساس دلار(تتر) دریافت کنند،چون قیمت دلار نسبت به
    • عرفان IR ۲۰:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خوبه
    • روح الله طاهری اندانی IR ۱۷:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      خدا شانس بده ما هم کانال داریم ولی اصلا نقل از این حرفا نیست فقط شانس= 3 + 4
    • محمود دهقانی IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
      0 0
      پاسخ
      خیلی بابد خوب باشد
    • رحیم الله اسیر GB ۰۲:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوش هستم از برنامه شما لزت میبرم
    • مینا IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
      1 1
      پاسخ
      واقعا متاسفم با این کانالتون که با بعضی از کلیپ ها فقط ناامیدی تو دل جوون ها ایجاد میکنید خودتحقیری تو کانالتون بیداد میکنه حیف ایرانم .غربگدا

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها