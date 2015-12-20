مدیر تلگرامی که ماهی ۳۰ میلیون درآمد دارد

مجله مهر- عطیه همتی: « آقا داماد چه کاره هستند؟» «مدیر یک کانال پرطرفدار در تلگرام هستند.» احتمالا شما هم این دو جمله را بارها در شوخی های تلگرامی خوانده اید. اما این دو جمله اصلا چیز غیرواقعی و عجیب و غریبی نیستند. این روزها مدیر کانال تلگرام بودن یکی از شغل های پردرآمد است و تنها زیرساختی که لازم دارد داشتن یک اینترنت پرسرعت است. آقای «رضا راد» با نام مستعار «منصور قیامت» یکی از همان خوره های اینترنت است که از روزی که پایش به فضای مجازی باز شد توانست از این پشت کامپیوتر نشینی درآمد کسب کند. حالا بعد از ۱۰ سال و در سن ۳۱ سالگی مدیریت کانال گیزمیز را با حدود ۷۰۰ هزار عضو به عهده دارد و هر روز ساعت ها برای به روز رسانی کانالش وقت صرف می کند. منصور قیامت مهمان ما در مجله مهر شد تا درباره خودش، تلگرام و شغل عجیب و غریبش گپ بزنیم:

در الکسا به رتبه زیر ۱۰۰ رسیدم

«رضا راد» متولد تیر ۱۳۶۳ در شهر قم است. کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دارد و از ۱۰ سال پیش که پایش به اینترنت و فضای مجازی باز شده با نام « منصور قیامت» فعالیت می کند:« روزهای اول دانشگاه یک آهنگی از خواننده ای به همین نام می خواندم. از همان موقع بچه های دانشگاه این اسم را رویم گذاشتند. اوایل کارم در اینترنت هم وقتی می خواستم عضو یک انجمن شوم دنبال یک نام کاربری دهان پرکن می گشتم که خاص هم باشد. برای همین کلمه «قیامت» را انتخاب کردم. بعد هم که وبلاگ زدم از همین اسم استفاده کردم تا اینکه به همین نام مشهور شدم. نام وبلاگم این بود: قیامت واقعی همین جاست.» نشستن پای کامپیوتر و گشت زدن در فضای مجازی بزرگترین قسمت زندگی قیامت است. آنقدر که روزانه در وبلاگش ۱۰۰ پست می گذاشته و برای جمع کردن این پست ها ساعت ها وقت صرف می کرده تا اینکه به رتبه ۱۰۰ ایران در الکسا می رسد: «در وبلاگ هیچ سررشته ای نداشتم فقط از عکس، شعر، جوک و کلا مطالبی که به نظرم جالب می آمد را در وبلاگم قرار می دادم. آن موقع بود که استعداد خودم را در این زمینه کشف کردم که چقدر خوب می توانم جذب مخاطب کنم. بعد دیدم «بلاگفا» امکاناتش کم است وارد «بلاگ اسپات» شدم. در آنجا در عرض ۴ماه به رتبه زیر ۱۰۰ ایران رسیدم. اصلا نمی دانستم الکسا چیست. بقیه کامنت می گذاشتند که خبر داری چه کار کرده ای؟»

در خواستگاری می گویم «وب مستر» هستم

چت های زیاد و بی مورد یکی از کارهای بیهوده ای است که قیامت می گوید حسابی وقتش را با آن تلف کرده است آنقدر که ۶ اکانت یاهو مسنجری که داشت همگی از آی دی های مختلف پر شده بود و دیگر ظرفیت نداشت.« متاسفانه یکی از ناراحتی هایم این است که عمرم را سر همین چت کردن تلف کردم. رسیدم به جایی که کلا چت کردن را کنار گذاشتم. من خیلی درگیر اینترنت بودم و الان هیچ دوستی ندارم. در مهمانی های فامیلی شرکت می کردم ولی دوست درست و حسابی نداشتم. آن موقع ها فامیل ها و آشناها همیشه می گفتند مگر می شود از اینترنت پول در آورد؟ من برعکس بقیه هیچ وقت در کارم مشوق نداشتم. زمانی هم بوده که بیرون کار کنم. اما در حال حاضر شغلم همین کارهای اینترنتی است. مگر شما چطوری پول در می آورید؟ خب کانال هم یک رسانه است. من هم مدیر یک رسانه هستم. خانواده ام اوایل مخالف بودند می گفتند این کار آینده دار نیست البته راست هم می گفتند چون کار سازماندهی شده ای نیست ولی خب من درآمدم خوب است. خیلی مهم است آدم شغلش را دوست داشته باشد. من واقعا عاشق شغلم هستم ولی مادرم وقتی می رود خواستگاری باید برایشان حسابی توضیح بدهد وگرنه متوجه نمی شوند. بعضی ها که از همان پشت تلفن شغلم را نمی فهمند و فکر می کنند بیکارم و رد می کنند. (خنده) نام شغل ما «وب مستر» است.»

هر تبلیغ ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومان درآمد

اولین حقوق مجازی قیامت از گذاشتن یک بنر در وبلاگش شروع می شود که در آمدش ماهی ۸ هزارتومان بود. بعد این موضوع در ادامه به فروش سریالهای کره ای و جومونگ های مختلف می رسد: « یک زمانی سریال های کره ای بیننده زیادی داشت من هم رفتم و درخواست همکاری برای فروش دادم. اتفاقا خیلی هم فروختم و سود کردم.» قیامت درآمد ماهانه اش از تبلیغات اینترنتی را لو نمی دهد و فقط به دادن نرخ پست های تبلیغاتی در کانالش اشاره می کند: « درآمد را به زبان خودم نمی گویم اما حدودش را همه می دانند. تبلیغات در گیزمیز بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومان است که تا سه هفته آینده رزو شده است. معمولا هم روزی ۲ تا تبلیغ بیشتر نمی گذارم. چون کیفیت کانال برایم خیلی مهم است. من آدم وسواسی هستم. آنقدر که در تمام این ۱۰ سال تنهایی کار کردم. خیلی ها در این چندسال به من گفتند دمتان گرم تیم تان خیلی خوب است و وقتی فهمیدند من تنهایی کار می کنم تعجب کردند. برای گذاشتن تبلیغات هم خیلی وسواس دارم. اینکه متنش چه چیزی باشد و یا چه زمانی منتشر شود برایم مهم است. بنابراین یکی از تبلیغات را شب قبل خواب و دیگری را هم ظهر قبل از ناهار می گذارم. در طول روز هم حدود ۳۰ تا تماس برای گذاشتن تبلیغ دارم که شاید جز دو تماس بقیه را جواب نمی دهم. چون اصلا نیازی به جواب دادن ندارم. حتی برخی هم می گویند باید برای تبلیغ قرارداد ببندیم که من اصلا چنین اعتقادی ندارم من در چت شماره کارت می فرستم آنها هم باید کارت به کارت کنند. حالا این تبلیغات برای برخی بازدهی خوب داشته پیام داده اند و گفتند که حلالت باشد. برخی هم فحش دادند و گفتند بازدهی برایشان نداشته است.» با اینکه آقای مدیر درآمدش را لو نمی دهد با یک حساب سرانگشتی می توان حدس زد که باید ماهیانه بالای ۳۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد.

کانال یک میلیون نفری حدود یک میلیارد تومان می ارزد

اسم عجیب و غریب گیزمیز هم سوال بعدی ما می شود که این اسم از کجا می آید؟« من وقتی خواستم برای سایتم یک دامین بگیرم. اصرار داشتم که دات کام باشد. برای همین هرکلمه معنی داری که وارد می کردم پیش از من آن را گرفته بودند. هرکلمه بی معنی هم که وارد می کردم انگار به زبان های خارجی معنی داشت چون آن ها را هم گرفته بوند. تا اینکه کلمه «گیزمیز» به ذهنم رسید. به نظرم هم یک اسم فان بود و ۶حرف بیشتر نداشت. برای همین ثبتش کردم. بعد هم با ورود کانال به تلگرام این اسم را ادامه دادم.» درحین مصاحبه که منصور قیامت روبرویمان نشسته است در کانال تلگرامی اش پیام های جدیدی اضافه می شود و این موضوع سوال ما می شود: « من از قبل یک سری از پست ها را آماده می کنم و به تازگی همکار جدیدی به کار اضافه کرده ام که در غیاب من پست ها را در گیز میز منتشر می کند. شما اگر یک نصفه روز از رقبایت جا بمانی دیگر جاماندی و بعد فایده ای ندارد. برخی کلی برای عضو جمع کردن پول های سنگین خرج می کنند. اما من به این کارها اعتقادی ندارم. یک بار هم سی هزارتومان برای تبلیغ دادم که هیچ فایده ای نداشت. من خبر دارم که شبکه های ماهواره ای یک میلیارد تومان پول می گیرند و یک کانال با یک میلیون عضو به شما می فروشند. بعضی هم با پست های غیراخلاقی سعی می کنند آدم جمع کنند. اما من پست هایم همه خانوادگی است و بیشتر عضوهایم هم به خاطر کپی و فوروارد پست هایم اضافه شده اند. اواسط رشدمان خیلی بالا بود و به روزی ۱۴هزارنفر رسیده بود. اما الان به ۷ هزارنفر در روز تقریبا رسیدیم. من وقتی شروع به کار کردم برخی کانال ها سی هزار فالوئر داشتند. »

پلیس فتا حواسش به همه چیز نیست

آقای قیامت می گوید که دوست دارد به عنوان یکی از مدیران پرطرفداران تلگرام با مسئولین وزارت ارتباطات تعامل داشته باشد و به گفته خودش اگر کاری از دستش برمی آید انجام دهد اما تاکنون هیچ کدام از مسئولین سراغش نیامدند: « به نظرمن باید این تعامل وجود داشته باشد اتفاقا من از پلیس فتا و فیلترینگ واقعا تقاضا می کنم که روی کانال های تلگرام و کارهای ما نظارت کنند. اگر جایی مشکلی پیش آمد تذکر بدهند. ماهم حتما به آن عمل می کنیم. اینطوری نباشد که بعد وارد عمل شوند. اتفاقا برخی کانال ها خیلی مستهجن هستند که باید فیلتر شوند. به نظرمن متاسفانه پلیس فتا حواسش به همه چیز نیست.» با این حال آقای قیامت می گوید بسیاری از جامعه شناسان و دانشجویان و فعالان حوزه ارتباطان برای بررسی و تحقیق سراغش آمدند و از او درباره این کار پرس و جو کرده اند.

تلگرام فیلتر شود عین خیالم نیست!

با این همه فشار کاری و تبلیغات و درآمد چند ۱۰ میلیونی آقای قیامت یک ماشین «لیفان ۶۲» و یک گوشی «هوآوی» دارد که در طول مصاحبه فقط به خواست ما یک بار از جیبش بیرون می آورد. بارها هم تاکید می کند که این گوشی به دست بودن اصلا چیز خوبی نیست و زمانی که از پشت میز کارش بلند می شود دیگر خودش را با تلفن همراهش سرگرم نمی کند. قیامت اعتراف می کند که جز کارهای اینترنتی کار دیگری بلد نیست ولی از فیلتر شدن تلگرام هم هیچ ابایی ندارد: « من پیش از ورود به تلگرام داشتم از دنیای اینترنت می رفتم اما کانال، دقیقا همان چیزی بود که می خواستم برای همین پابند شدم. خیلی ها به من می گویند اگر تلگرام فیلتر شود نمی ترسی؟ چون کانالت حیف است. من همیشه گفتم اگر فیلتر شد، حداقل یک خوبی دارد که به زندگی مان می رسیم؛ چون واقعا تمام وقتمان را از دست دادیم. من واقعا جوانی ام پای اینترنت رفت. اینترنت درک، شعور ودانشم را بالا برد. درآمد نسبتا مناسبی هم بدست آوردم. توانستم توانایی هایم را به خودم و بعد به دیگران ثابت کنم. اما مهم ترین نکته منفی اش این بود که اصلا نتوانستم جوانی کنم. من بخواهم مسافرت بروم با بدبختی سه روز جایی می روم و باید سریع برگردم. چون باید کانال را به روز کنم.اینطوری نمی شود زندگی کرد. اما تا زمانی که هستم به اعتبار و کیفیت کارم اهمیت می دهم. اگر گیزمیز را ول کنم اعتبار ۱۰ ساله ام کاملا خدشه دار می شود. منصور قیامت اگر موفق بوده به خاطر این است تمام وقت کار کرده . حالا اگر تلگرام فیلتر شود بزرگ ترین فایده اش این است که به زندگی‌مان می رسیم. من هم آدم طماعی از نظر مادی نیستم. کارم را هم کرده ام و همه فهمیده اند منصور قیامت می تواند.»