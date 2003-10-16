به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر"محمدرضا امين ناصري" عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در برنامه" ايران زمين" راديو فرهنگ با ذكر اين نكته گفت : فرهنگ صنعتي، فرهنگ علم و تكنولوژي و فرهنگ نظم و انضباط است و متأسفانه در ايران، هنوز به درستي نتوانسته ايم اين مفاهيم را پياده و اجرا كنيم.
وي افزود: علي رغم اينكه فرهنگ صنعتي يك فرهنگ خشن و سرمايه داري است، هيچ گريزي از رفتن به جامعه صنعتي وجود ندارد و براي پيشرفت بايد اين فرهنگ را بپذيريم. تنها راهكار در اين خصوص، تلطيف آن با استفاده از ويژگيهاي فرهنگ غني تاريخي و اسلامي است تا بيشتر با جامعه انساني كشور هماهنگ شود.
امين ناصري گفت: فرهنگ صنعتي، فرهنگ تلاش و رقابت است و اگر صنعت ما رو به جلو حركت نكند، به معناي آن است كه از گردونه جهاني خارج شده است.
با اينكه حداقل يك قرن از ورود صنعت به كشور مي گذرد، هنوز داراي فرهنگ صنعتي نشده ايم.
به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر"محمدرضا امين ناصري" عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در برنامه" ايران زمين" راديو فرهنگ با ذكر اين نكته گفت : فرهنگ صنعتي، فرهنگ علم و تكنولوژي و فرهنگ نظم و انضباط است و متأسفانه در ايران، هنوز به درستي نتوانسته ايم اين مفاهيم را پياده و اجرا كنيم.
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