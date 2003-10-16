به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر"محمدرضا امين ناصري" عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در برنامه" ايران زمين" راديو فرهنگ با ذكر اين نكته گفت : فرهنگ صنعتي، فرهنگ علم و تكنولوژي و فرهنگ نظم و انضباط است و متأسفانه در ايران، هنوز به درستي نتوانسته ايم اين مفاهيم را پياده و اجرا كنيم.

وي افزود: علي رغم اينكه فرهنگ صنعتي يك فرهنگ خشن و سرمايه داري است، هيچ گريزي از رفتن به جامعه صنعتي وجود ندارد و براي پيشرفت بايد اين فرهنگ را بپذيريم. تنها راهكار در اين خصوص، تلطيف آن با استفاده از ويژگيهاي فرهنگ غني تاريخي و اسلامي است تا بيشتر با جامعه انساني كشور هماهنگ شود.

امين ناصري گفت: فرهنگ صنعتي، فرهنگ تلاش و رقابت است و اگر صنعت ما رو به جلو حركت نكند، به معناي آن است كه از گردونه جهاني خارج شده است.