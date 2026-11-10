به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در معاملات روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ با کاهش قیمت همراه شد؛ بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام‌شده، هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز به ۳۳ میلیون و ۵۳۱ هزار تومان رسید.

مظنه تهران با کاهش حدود ۲ میلیون و ۳۰۵ هزار تومانی نسبت به نرخ روز گذشته، ۱۰۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان ثبت شد.

در بازار سکه نیز روند نزولی قیمت‌ها ادامه داشت. سکه تمام طرح جدید با کاهش ۶ میلیون و ۵۳۰ هزار تومانی، ۲۵۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

هر قطعه سکه تمام طرح قدیم با کاهش ۳ میلیون تومانی به ۲۴۸ میلیون تومان رسید.

نیم‌سکه با افت ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی، ۱۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه با کاهش ۲ میلیون و ۵۰ هزار تومانی، ۷۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد.

همچنین قیمت هر قطعه سکه گرمی با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی به ۳۷ میلیون تومان رسید.

در بازار جهانی، هر اونس طلا با نرخ ۴ هزار و ۷۵ دلار معامله شد که در مقایسه با نرخ ۴ هزار و ۷۰ دلار و ۴۱ سنتی روز گذشته افزایش نشان می‌دهد.

به این ترتیب، مقایسه قیمت‌ها حاکی از آن است که با وجود افزایش جزئی بهای اونس جهانی، قیمت طلا و انواع سکه در بازار داخلی کاهش یافته است.