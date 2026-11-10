منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت بارش‌ها و منابع آبی استان اصفهان اظهار کرد: سامانه بارشی اخیر طی چند روز فعالیت خود، بارش‌های مؤثری را در مناطق مختلف استان به همراه داشت و بیشترین میزان بارش در مناطق غربی و سرشاخه‌های زاینده‌رود ثبت شد.

وی با اشاره به وضعیت بارش در ایستگاه کوهرنگ افزود: میزان بارش دریافتی از سامانه اخیر در این ایستگاه واقع در سرشاخه‌های زاینده‌رود ۲۹۸ میلی‌متر بوده و مجموع بارش ثبت‌شده در کوهرنگ از ابتدای مهرماه تاکنون به ۳۳۱ میلی‌متر رسیده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه این بارش‌ها در افزایش ورودی به سد زاینده‌رود مؤثر بوده است، گفت: حجم فعلی سد زاینده‌رود امروز به ۱۸۳ میلیون مترمکعب رسیده و میزان ورودی به سد نیز ۵۸ مترمکعب بر ثانیه گزارش شده است.

شیشه‌فروش ادامه داد: در جریان فعالیت سامانه بارشی اخیر، شهرستان فریدونشهر با ۱۷۳ میلی‌متر بارندگی بیشترین میزان بارش را در سطح استان دریافت کرد و پس از آن، خوانسار با ۱۵۰ میلی‌متر، اسلام‌آباد در بخش موگویی فریدونشهر با ۱۴۰ میلی‌متر و گلپایگان با ۱۱۵ میلی‌متر بارندگی قرار دارند.

وی افزود: همچنین در داران ۱۰۹ میلی‌متر، بویین‌ومیاندشت ۱۰۱ میلی‌متر، چادگان ۸۱ میلی‌متر، سمیرم ۶۵ میلی‌متر و بخش پادنای سمیرم ۳۷ میلی‌متر بارش ثبت شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به میزان بارندگی در دیگر مناطق استان گفت: فرودگاه اصفهان ۱۴ میلی‌متر، جنوب شهر اصفهان ۲۵ میلی‌متر، زرین‌شهر ۲۶ میلی‌متر، نجف‌آباد ۲۲ میلی‌متر، دهاقان ۲۴ میلی‌متر، آران و بیدگل ۱۳ میلی‌متر، کاشان ۱۱ میلی‌متر و بخش قمصر ۲۲ میلی‌متر بارش دریافت کرده‌اند.

وی ادامه داد: میزان بارش در مبارکه ۲۵ میلی‌متر، شهرضا ۲۴ میلی‌متر و ورزنه نیز پنج میلی‌متر گزارش شده است که نشان می‌دهد توزیع بارش در سطح استان همچنان یکسان نیست و مناطق شرقی از سهم کمتری برخوردار هستند.

افزایش میانگین بارش استان از ابتدای مهرماه

شیشه‌فروش با بیان اینکه میانگین بارش استان اصفهان از ابتدای مهرماه تاکنون به ۴۸ میلی‌متر رسیده است، گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همچنین میانگین بلندمدت افزایش داشته است.

وی افزود: با وجود بارش‌های مؤثر اخیر، کمترین سهم بارندگی در استان همچنان مربوط به مناطق شرقی از جمله تالاب گاوخونی، اردستان، نائین و خور و بیابانک است و این مناطق نیازمند توجه ویژه در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با مدیریت منابع آب و مقابله با آثار خشکسالی هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی برای ادامه فصل پاییز اظهار کرد: پیش‌بینی شده است که از ابتدای آذرماه نیز شاهد فعالیت سامانه‌های بارشی پاییزی در کشور و استان باشیم و امیدواریم با اثرگذاری پدیده ال‌نینو، شرایط برای تداوم بارش‌های مؤثر و بهبود وضعیت منابع آبی فراهم شود.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی و ستادهای مدیریت بحران استان همچنان ضمن رصد شرایط جوی و وضعیت رودخانه‌ها و مسیل‌ها، آمادگی لازم برای مدیریت مخاطرات احتمالی ناشی از فعالیت سامانه‌های بارشی را حفظ خواهند کرد.