به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور سرلشکر عبداللهی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، و سردار سیدمجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یکی از شهرهای موشکی جدید و زیرزمینی این نیرو مورد بازدید قرار گرفت.

در جریان این بازدید، مقام‌های ارشد نظامی از بخش‌هایی از این مجموعه و توانمندی‌ها و آمادگی عملیاتی یگان‌های موشکی نیروی هوافضای سپاه دیدن کردند.

تصاویر منتشرشده از این مراسم، حضور رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده نیروی هوافضای سپاه را در یکی از تونل‌های این شهر موشکی نشان می‌دهد.

شهرهای موشکی نیروی هوافضای سپاه از جمله زیرساخت‌های دفاعی کشور به شمار می‌روند و در افزایش توان بازدارندگی و پاسخ‌گویی به تهدیدهای احتمالی نقش دارند.