وزیر بهداشت از بیمارستان امام علی(ع) چابهار بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی با حضور در بیمارستان امام علی(ع) از بخش های مختلف این بیمارستان از جمله اورژانس و مراقبت های ویژه بازدید کرد.

وزیر بهداشت در این سفر با حضور در اوژانس بیمارستان امام علی(ع) ضمن گفتگو با پرسنل این بیمارستان، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات به مردم قرار گرفت و برای لحظاتی با مردم و بیماران به گفتگو نشست.

پس از این بازدید، دکتر هاشمی دستورات لازم را برای رفع مشکلات این بیمارستان صادر کرد تا شاخص های بهداشتی و درمانی منطقه را افزایش دهد.

وزیر بهداشت در ادامه بازدید و مشاهده نحوه ارائه خدمات، از نزدیک با پزشکان، پرستاران و پرسنل این بیمارستان به گفتگو پرداخت و ضمن قدردانی از زحمات آنان توصیه ها و رهنمودهای لازم را ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بهداشت با هدف بازدید از مراکز بهداشتی درمانی، دیدار با مردم و افتتاح بیمارستان محمدرسول الله (ص) نیکشهر به جنوب سیستان و بلوچستان سفر کرده است.

دیدار با معتمدان و مسئولان محلی در محل فرمانداری چابهار و بررسی شاخص های بهداشتی و درمانی جنوب سیستان و بلوچستان از دیگر برنامه های سفر وزیر بهداشت به جنوب سیستان و بلوچستان است.