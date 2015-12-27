دیدار تجار و بازرگانان هندی با طیب نیا

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا امشب در اجتماع بزرگ بازرگانان و سرمایه گذاران هندی حضور خواهد یافت.

وزیر اقتصاد که به دعوت دولت هند و برای شرکت در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در راس هیئتی بلندپایه عازم دهلی نو شده، دیروز و امروز در برنامه های جداگانه ای با سرمایه گذاران مقامات دولتی و بخش خصوصی این کشور به گفتگو و رایزنی پرداخت.

وزیر اقتصاد تا ساعتی دیگر و به دعوت مشترک اتاق بازرگانی هند و انجمن دوستی ایران و هند در جمع کثیری از تجار، بازرگانان، سرمایه گذاران، صاحبان صنایع هند و ایرانیان مقیم هند حضور یافته و درباره زمینه های همکاری مشترک دو کشور و به ویژه فرصت های سرمایه گذاری در ایران سخنرانی خواهد کرد.

وزیر اقتصاد کشورمان امشب و فردا در دیدارهای فشرده و مهمی با وزرای اقتصاد، خارجه و نخست وزیر هند ملاقات خواهند داشت.