سید جلال ملکی در گفت و گو با خبرنگارمهر درباره جزییات این حریق گفت : در ساعت ۹:۰۶ امروز جمعه حادثه آتش سوزی در خیابان جمهوری و پاساژ علاء الدین به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران سه ایستگاه آتش نشانی به همراه بالابر هیدرولیکی و خودورهای تنفسی به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: به هنگام وقوع آتش سوزی بلافاصله آژیرهای اعلام خطر این پاساژ به صدا در آمد و پس از سه دقیقه آتش نشانان به محل حادثه رسیدند.

ملکی افزود: در طبقه ششم این مجتمع تجاری یک مغازه ۱۰ متری دچار آتش سوزی شده بود که آتش نشانان در مدت زمان کوتاهی آتش را مهار و از سرایت آتش به مغازه های دیگر جلوگیری کردند.

وی افزود: به‌دلیل تعطیلی این مجتمع تجاری خوشبختانه به فردی آسیب نرسید و آتش نشانان در ساعت ۱۰:۱۵ امروز به این عملیات پایان دادند.