دهه آینده باید دهه تحول، ایثار و جهاد اقتصادی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه اراک اظهار داشت: ملت ایران همانطور که طی ۳۶ سال گذشته روی پای خود ایستاده است هم اکنون نیز می تواند روی پای خود بایستد و اگر همت کنیم و دستمان در بشکه های نفت نباشد و فداکاری و توکل به خداوند کنیم بسیاری از مشکلات امروز کشور حل می شود.

وی افزود: با سست عنصری و تن پروری هیچ ملتی سربلند و پیروز نشده است و باید تولید را راه بیاندازیم و ضمنا در منابع کشور صرفه جویی کنیم و همانطور که ایثار و گذشت خود را در هشت سال دفاع مقدس ثابت کرده ایم هم اکنون نیز این ایثار و گذشت باید در سرلوحه اقدامات ما قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان داشت: باید با عزم و اراده برای یک دهه آینده دهه تحول و عزت و اقتدار جمهوری اسلامی را رقم بزنیم به شرط آن که این اصول در سرلوحه کار تمامی دستگاه ها از جمعه قوه قضائیه، قوه مجریه، قوه مقننه، روحانیت و سایر آحاد جامعه قرار گیرد.

دری نجف آبادی با اشاره به بهانه جویی های آمریکا در مسائل مختلف گفت: طبق آنچه که در برجام مقرر شد قرار بود دی ماه تحریم ها لغو شود و امید این بود که بعد از دو سال مذاکره نفس گیر، آمریکایی ها بازی جدید درنیاورند اما آنها قبل از اینکه تحریم ها را لغو کنند بازی درآورده اند، سپاه را در لیست سیاه قرار می دهند، مسائلی در را مورد ویزا ایجاد کرده اند و یا مواردی را در مورد صنایع موشکی کشور مطرح کرده اند.

امام جمعه اراک اضافه کرد: اینطور که معلوم است پیش بینی مقام معظم رهبری رهبری در مورد اینکه آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند کاملا صحیح، به جا و دوراندیشانه بوده است.

وی اظهار داشت: گویا از نظر آمریکا تروریسم خوب و بد وجود دارد و اسرائیل و آل سعود هر چه ظلم و جنایت کنند مشکلی نیست، اما جمهوری اسلامی ایران که از مسلمانان و از مردم کشورهای مظلوم و بی دفاع حمایت می کند حامی تروریسم است.

نماینده وبی فقیه در استان مرکزی با اشاره به انتخابات پیش رو عنوان کرد: تخلفات تبلیغاتی خود دلیل بر عدم شایستگی و زیر سوال رفتن افراد و کاندیداها است و باید اخلاق در انتخابات رعایت شود و اجازه دهیم مردم در فضایی آرام و همراه با همدلی خود بهترین تصمیم را بگیرند و شایسته ترین فرد را انتخاب کنند.

وی همچنین یاداور شد: عید بزرگ میلاد حضرت مسیح را به تمام مسیحیان دنیا و ارامنه کشور و استان مرکزی تبریک می گوییم و امیدوارم این سال جدید سال عزم و همت مسیحیان دنیا برای مبارزه با ظلم و خاموش کردن فتنه های آمریکا در منطقه و کشتار مظلومین باشد چرا که تمامی اولیای خدا به دنبال برقراری عدالت و دفاع از مظلومین بوده اند.