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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۲۰:۱۷

پس از سه سال تعطیلی؛

يك واحد صنعتی راکد در شهرك صنعتی ياسوج ۳ به چرخه تولید بازگشت

يك واحد صنعتی راکد در شهرك صنعتی ياسوج ۳ به چرخه تولید بازگشت

یاسوج - مديرعامل شركت شهرک‌های صنعتی كهگيلويه‌وبويراحمد گفت: یک واحد صنعتی راکد در شهرک صنعتی ياسوج ۳ پس از سه سال تعطیلی با حل مشکلات موجود به چرخه تولید بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شركت شهرك های صنعتی كهگيلويه و بويراحمد، سهراب بنام افزود: كارخانه پرس و بسته بندی انواع علوفه های دامی در شهرك صنعتی ياسوج ۳ پس از سه سال تعطيلي به طور مجدد راه اندازی شد.

وی اظهار داشت: اين واحد توليدی در زميني به مساحت سه هزار و ۹۵۴ مترمربع با اعتباري بالغ بر ۲۴ ميليارد ريال و اشتغال زايی براي ۱۳ نفر  دوباره به چرخه تولید بازگشت.

بنام کمبود نقدینگی را از مهم ترین موانع ادامه فعالیت این واحد عنوان کرد.

وی یادآور شد: اين واحد توليدی با توجه به فصل بهره برداري انواع علوفه های دامی سالانه حدود ۵۰ هزارتن در سال پرس و بسته بندی دارد كه در صورت تامين اعتبار سرمايه در گردش اين ميزان تا ۱۲۰ هزار تن در سال افزايش می يابد. 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: شهرك صنعتي ياسوج ۳  با ۹۶ هكتار زمين صنعتي و غير صنعتي و استقرار ۷۹ واحد صنعتی نقش موثری در بخش صنعت استان ایفا می کند.

کد مطلب 3020871

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