ترانزیت کالاهای اوکراینی از روسیه متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کریستینا نیکولایف سخنگوی وزارت زیرساخت اوکراین از توقف ترانزیت کالاهای اوکراینی از خاک روسیه خبر داد.

وی گفت: دولت روسیه از شروع سال جدید میلادی اجازه ترانزیت کالاهای اوکراینی را برداشته است. پیش از این ترانزیت کالاهای اوکراینی از خاک روسیه درآمد قابل توجهی نصیب این کشور می کرد.

به گفته نیکولایف ترانزیت کالاهای اوکراینی به آسیای میانه و چین تنها از طریق خاک روسیه و بلاروس امکان پذیر است و در غیر این صورت هزینه های هنگفتی متحمل دولت اوکراین می کند.

طبق دستور جدید دولت روسیه از اول ژانویه کالاهای اوکراینی حق ورود به خاک روسیه را ندارند. این اقدام روسیه در پاسخ به تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا صورت گرفته است.

از موقع بحران جدایی طلبان شرق اوکراین اختلافات مسکو و کیف بالا گرفته است که تاکنون حل نشده است.

آمریکا و اتحادیه اروپا در حمایت از دولت اوکراین یک سری تحریم های اقتصادی علیه روسیه اعمال کرده اند.

روسیه در پاسخ به این تحریم ها اوکراین را از معامله در منطقه آزاد اوراسیا منع کرده است. منطقه آزاد اوراسیا شامل تجارت آزاد بین کشورهای عضو شوروی سابق است.

بر اساس قانون جدید روسیه ارتباط تجاری اوکراین با کشورهای قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، آذربایجان و مغولستان از طریق زمینی قطع می شود.

«آرسنی یاتسنیوک» نخست وزیر اوکراین گفته است به خاطر این عمل غیر قانونی روسیه به سازمان تجارت جهانی شکایت خواهد کرد. وی درباره این مشکل با همتای قرقیزستانی خود نیز تماس گرفته است.