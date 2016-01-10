همایش بزرگداشت روز بسیج رسانه در کرمانشاه برگزار می شود

حسن موحد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عصر امروز ۲۰ دیماه سالروز بزرگداشت شهید غلامرضا رهبر از شهدای ارجمند رسانه ای است که با قلم و خون خود به ایثار و فداکاری در راه ارزشهای نظام پرداخت و به همین مناسبت این سالروز مقارن با گرامی داشت روز بسیج رسانه است.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن مبنی بر اینکه شهدا نزد خداوند روزی داشته و شفاعت کننده اند، افزود: این شهید والا مقام به فضای رسانه آبرو بخشیده و در دفاع از آرمان های بنیان گذار کبیر انقلاب و ارزشهای نظام جمهوری اسلامی ایران گام برداشته است.

مسئول بسیج رسانه استان کرمانشاه تصریح کرد: شهادت حیات بخش این شهدای بزرگ نظام، موجب گشته پرچم عزتمند کشور بر پیشانی بلند آسمان برافراز باشد و الگوی برجسته ای برای جهان اسلام قرار بگیریم.

این مسئول ابراز داشت: گرامی داشت یاد و خاطره این اسوه های شهادت در هر جامعه و قشری می تواند فانوس هدایت باشد و برای همه کسانی که می خواهند صراط مستقیم را طی کنند الگوی ارزشمندی است که راه سعادت را گم نکنند.

موحد با بیان اینکه سالروز شهادت شهید والا مقام غلامرضا رهبر به عنوان روز بسیج رسانه انتخاب شده است، یادآور شد: قشر رسانه شهدای بسیاری را تقدیم اهداف نظام و انقلاب نموده است که از جمله آنها می توان به شهید احمد حجتی پور، شهید علی چقازردی و شهید احمد تلکو اشاره کرد که با ایثار، رشادت و جانبازی خود به ارزشهای مقدس اسلام متعهد بوده و از آن دفاع کرده اند.

مسئول بسیج رسانه کرمانشاه گفت: در این راستا امروز عصر گردهمایی بزرگ اصحاب رسانه و بسیجیان رسانه ای در سالن اجتماعات بسیج واقع در بلوار زن با حضور جمعی از مسئولین برگزار خواهد شد.

موحد گفت: همچنین در این گردهمایی سه تن از پیشکسوتان عرصه رسانه به همراه سه تن از خادمان رسانه ای مورد تقدیر و تجلیل قرار خواهند گرفت.

مسئول بسیج رسانه کرمانشاه با اشاره به تقدیر از خانواده شهید علی چقازردی در این مراسم ، اظهار داشت: هدف از این گردهمایی ضمن بزرگداشت سالروز بسیج رسانه در حقیقت میثاق با شهدای هشت سال دفاع مقدس و تعهد نسبت به ارزش های مقدس نظام جمهوری اسلامی است.