بسترهای صادرات محصولات کشاورزی مهیاست/۸۰درصدتولیدات مازاد است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی عصر سه شنبه در در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان افزود: توسعه صادارت محصولات کشاورزی مهمترین رویکرد مسئولان و متولیان کشاورزی در استان است.

وی بیان کرد: این استان با داشتن بیش از ۸۰ درصد تولید مازاد در برخی محصولات تولیدی کشاورزی، قابلیت توسعه صادرات در این بخش را دارد.

گوهرگانی اظهار کرد: اگر تنها بتوانیم یک تا ۱۰ درصد این محصولات را هم صادر کنیم، تحول خوبی ایجاد خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: حدود ۲۵ هزار تن از مجموع ۱۷۰ هزار تن مازاد تولید ۹ محصول کشاورزی و بیش از دو میلیون گل شاخه بریده در این استان قابلیت صادارتی دارند.

وی افزود: با صادرات این محصولات از گمرک همین استان بیش از ۲۶ میلیون دلار عاید کهگیلویه و بویراحمد می‌شود.

گوهرگانی بر ضرورت علمی و هدفمند شدن صادرات این استان تاکید کرد و گفت: اگر تفکر صادراتی و انسجام بین‌بخشی حاکم شود، کهگیلویه و بویراحمد برای صادرات محصولات خود چیزی کم ندارد.

وی به تولید بیش از ۱۳ میلیون شاخه گل رز هلندی در این استان اشاره کرد و بیان داشت: این محصول ظرفیت خوبی برای صادرات دارد.

گوهرگانی بیان کرد: محصول عسل با ۴۰۰ تن، محصولات جالیزی با ۹ هزار و ۴۰۰ تن و گیاهان دارویی با ۸ تن بیشترین سهم صادراتی را از مازاد تولید این استان دارند.

وی گفت: گل شاخه بریده با دو میلیون شاخه و سیب درختی با هشت هزار و ۷۵۰ تن در رتبه‌های بعدی به لحاظ سهم صادراتی از میزان مازاد تولید در این استان قرار دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: باید حلقه‌های صادراتی را برای رقم خوردن صادرات یک محصول به هم وصل کنیم و اگر صادر کننده‌ای وجود دارد آن را حمایت کنیم و اگر صادرکننده‌ای خارج از این استان فعالیت دارد با اعتمادسازی و تشویق آن را به استان بیاوریم.

وی افزود: حتی اگر صادرکننده قوی نداریم باید چنین افرادی را پرورش و آموزش دهیم و این مهم با برطرف کردن ضعف‌های موجود در مدیران مرتبط، تیم اقتصادی استان و تشکل‌های بخش خصوصی شدنی است.

گوهرگانی با اشاره به جهش بوجودآمده در حوزه صادرات استان اظهار کرد: صادرات مهم‌ترین مؤلفه برای پویایی، پایداری و درآمدزا کردن تولید به منظور تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری و دولتمردان است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست گفت: برای توسعه صادرات این استان باید دارندگان کارت‌های بازرگانی و افراد دارای انگیزه صادراتی، آموزش‌های عملی ببینند تا بتوانیم صادرکنندگانی توانمند را وارد این فعالیت مهم اقتصادی کنیم.

سالار حسین‌پور دعوت از تجار موفق کشور و استفاده از تجارب آن‌ها را نیز بسیار سودمند دانست و افزود: آشنایی مردم و تولید کنندگان را با مقوله صادرات و فرهنگ صادرات آشنا کنیم چرا که این خود یک فرصت برای رونق بازار و درآمد تولیدکنندگان ما نیز خواهد بود.