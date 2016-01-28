«اقتصاد» حریم معنوی مشهد را تحت الشعاع قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن، حجت الاسلام علیرضا پیروزمند در دومین نشست «گفتمان شهر» با موضوع «شاخصه‌ها و مولفه‌های شهر زیارتی» گفت: هر چه پول و سرمایه داری از حرم دورتر شود، محیط معنوی و فرهنگی سالم تری در آن ایجاد می شود.

این کارشناس مسائل فرهنگی دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه مهم است که در پهنه بندی شهر فضاهای فرهنگی و اجتماعی و عبادی را در کجای شهر قرار دهیم افزود: شهر باید بر محور محلات و مساجد شکل بگیرد و اگر هویت محله ای را از بین ببریم چنانکه در شهرسازی مدرن از بین رفته است، هویت شهر تضعیف می شود. اتفاقی که الان در اکثر شهرهای ما افتاده است این است که شهر را ابتدا بر محوریت اقتصاد، پس از آن بر محور سیاست، امنیت و مسائل اجتماعی و در آخر بر محور فرهنگ قرار داده ایم. در صورتی که باید برعکس باشد و مسجد محور توسعه شهری قرار بگیرد.

عضو هیئت علمی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی قم با اشاره به اینکه در شهر زیارتی افراد باید احساس در محضر امام بودن داشته باشند گفت: در اطراف حرم مطهر رضوی باید فضاهای فرهنگی و آموزشی محوریت داشته باشند نه بازار و پاساژ.

کارشناس دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از برج سازی در اطراف حرم مطهر رضوی گفت: برای اسکان زائر می توان از فرهنگ وقف استفاده کرد. ضمن اینکه اگر توسعه گسترده و اصولی وسایل حمل و نقل شهری صورت بگیرد زائر می تواند در جای دورتری هم اسکان یابد.

وی با تاکید بر اینکه باید مفهوم خادم بودن را گسترش دهیم گفت: شهر زیارتی شهری است که هر شهروند آن یک خادم است و این فرهنگ را باید ازکودکی به افراد آموزش داد.

وی با توضیح اینکه شهر اسلامی، بیت امام و شهری است که ذکر خدا و تسیبح دائمی او در آن وجود دارد گفت: شهر زیارتی ظرفیت مضاعفی برای تحقق بخشی مفهوم شهر اسلامی دارد و آن داشتن زیارتگاه است و در یک شهر زیارتی کالبد و محتوا باید مبتنی بر ولایت امام باشند.

پیروزمند افزود: فرد در روابط انسانی نقطه آغاز است که در شهر اسلامی این فرد قدم به قدم خودش را فراموش می کند و به سمت «ما» شدن می رود چنانکه در یک حلقه بزرگتر خود را ملحق به ولایت خدا می داند، بنابراین شهر اسلامی شهری است که رو به همگرا شدن باشد.

وی با اشاره به مولفه های ارتباطات در شهر اسلامی، در سلسله مراتب فرد، والدین، خویشان، همسایه ها، محله، جامعه شهری و امت واحده اسلامی و ارتباط با نفس ولی اعظم افزود: روابط انسانی در این سطوح بر محور ولی ا.. ارتقا می یابد و شاخص هایی مثل محبت، آرامش، عقلانیت، ایمان، دشمن ستیزی، ولایت مداری و اعتماد به هم، نشان دهنده رشد معنویت در این جامعه است که بر محور ولایت شکل گرفته است.

لازم به ذکر است که سلسله نشست های «گفتمان شهر» در راستای تحقق ایده دست یابی به شهری برخوردار از مؤلفه‌های اساسی پیشرفت و روزآمدی در بستر عمیق معنویت، از سوی پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن برگزار می‌شود.