به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین روز از رزمایش بزرگ دریایی ولایت ۹۴، زیردریایی ها و ناوشکن های نیروی دریایی ارتش با پرتاب انواع اژدر و موشک، اقتدار این نیروی راهبردی را به نمایش گذاشتند.

امیر دریادار دوم سیدمحمود موسوی سخنگوی رزمایش گفت: انواع زیردریایی های کلاس غدیر و کلاس طارق در مرحله پایانی این رزمایش پس از شناسایی و رهگیری اهداف متحرک دشمن با پرتاب اژدرهای پیشرفته و بهینه سازی شده نسبت به انهدام آنها اقدام کردند.

وی افزود: همچنین ناوشکن جمهوری اسلامی ایران جماران و سایر یگان های شناور سطحی حاضر در منطقه رزمایش اقتدار خود را با پرتاب انواع اژدر به نمایش گذاشتند.

دریادار دوم موسوی تصریح کرد: در این مرحله از رزمایش تعدادی از یگان های شناور نیروی دریایی ارتش با پرتاب موشک های سطح به سطح نصر اهداف از پیش تعیین شده را با موفقیت منهدم کردند.

سخنگوی رزمایش بزرگ دریایی ولایت ۹۴ افزود: بالگرد AB۲۱۲ که پیش از این به سامانه راکت انداز و مسلسل تجهیز شده بود ٬در این مرحله از رزمایش با تیر اندازی و اجرای آتش دقیق٬اهداف از پیش تعیین شده را منهدم ساخت.