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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۱۰

معاون وزیر کار عنوان کرد:

کشور از بحران بیکاری رنج می‌برد/سهم ویژه فارغ‌التحصیلان از بیکاری

کشور از بحران بیکاری رنج می‌برد/سهم ویژه فارغ‌التحصیلان از بیکاری

معاون وزیر کار با بیان اینکه سهم فارغ‌التحصیلان از بیکاری فعلی ویژه است گفت: مهارت آموزی باید در کشور نهادینه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین سازگارنژاد بیان داشت: مهارت آموزان پیش قراولان توسعه کشور هستند و توسعه کشور بدون شایستگی های مهارتی بی معناست. ایامی که کشور از بحران بیکاری رنج می برد و فارغ التحصیلان دانشگاهی سهمی ویژه از این بیکاری را دارند، حرکت به سمت مهارت آموزی می تواند یک اقدام راهگشا باشد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه با تاکید بر اینکه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، مهارت آموزی و مهارت دوستی را با جدیتی مضاعف سرلوحه کار خود قرار دهند افزود: این رویکرد سبب خواهد شد تا فارغ التحصیلان دانشگاهی ما کمتر دغدغه اشتغال و یافتن کار داشته باشند.

سازگارنژاد با تاکید بر اینکه باید فعالیت های مهارتی و مهارت آموزی در کشور نهادینه شود گفت: به جای آنکه رد و بدل شدن پایان نامه ها را شاهد باشیم باید موضوع مهارت و حرفه آموزی مورد توجه قرار گیرد تا مشکل اشتغال جوانان رفع شود.

وی تصریح کرد: نباید اجازه دهیم مدرک گرایی اصالت و جایگاه مهارت را دچار خدشه کند چرا که امروز شاهد هستیم آنهایی که مهارتی آموخته اند مورد پذیرش اند و خواهان دارند و در حالی که بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی دغدغه یافتن کار و شغل مناسب دارند.

 

کد مطلب 3038667

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