جداول جدید وضعیت اشتغال جوانان/ پاییز در بازار کار چه گذشت؟

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ بیکاری عمومی کشور در تمامی گروه های سنی جمعیت فعال در پاییز امسال ۱۰.۷ درصد و تعداد بیکاران مطلق که تاکنون حتی امکان یک ساعت کار را نیافته اند، ۲ میلیون و ۶۴۶ هزار نفر بود. با این حال، می توان چهره بحران بیکاری را در بین جویندگان اصلی شغل یعنی جوانان زیر ۳۰ سال دید که براساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران این نرخ تا ۷۴.۸ درصد هم رسیده است.

نگرانی کارشناسان بازار کار و سیاست گذاران این است که دستکم نیمی از کل جویندگان جدی کار کشور را جوانان تحصیل کرده دانشگاهی تشکیل می‌دهند که قاعدتا باید زمینه های مناسب تری برای کار آنها فراهم باشد اما به دلایل گوناگون از افزایش بی سابقه جمعیت تحصیل کرده کشور و فقدان مهارت انجام کار، نرخ بیکاری جوانان بالا و کارفرمایان تمایلی به جذب فارغ التحصیلان دانشگاه ها در بسیاری از موارد ندارند.

وزیر کار در روزهای اخیر با انتقاد از ترویج این طرز فکر در جامعه که همه مسیرها باید از دانشگاه بگذرد و با بیان اینکه مگر کشور چقدر تحصیل کرده دکتری نیاز دارد؟ گفت: برخی والدین برای فراهم کردن هزینه های تحصیل فرزندانشان حتی فرش زیر پای خود را نیز فروخته اند. وی همچنین معتقد است جوانانی که به سمت کسب مهارت‌های شغلی پیش رفته اند، وارد بازار کار می‌شوند حتی اگر این ورود با تاخیر نیز همراه باشد.

جدیدترین نرخ‌های بیکاری نشان می دهد نرخ عمومی بیکاری جوانان بیش از ۲ برابر نرخ عمومی کشور به میزان ۲۲.۷ درصد است. این نرخ در مورد مردان جویای شغل ۱۸.۷ درصد است. در بین استان‌های کشور نیز چهارمحال و بختیاری با ۳۶.۹ درصد، کردستان با ۳۰.۱ درصد، کرمانشاه با ۴۰.۱ درصد، کهگیلویه و بویرتحمد با ۴۱.۸ درصد، گیلان ۳۰.۷ درصد، لرستان ۳۴.۷ درصد و مازندران با ۳۵.۵ درصد؛ بالاترین نرخ‌های بیکاری جوانان سنین ۱۵ تا ۲۹ سال را دارا هستند.

این نرخ در مورد جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۴۴.۵ درصد در کهگیلویه و بویراحمد و مازندران نیز رسیده است. در بخش زنان نرخ بیکاری ۱۵ تا ۲۴ ساله در چهارمحال و بختیاری به ۷۴.۸ درصد رسیده و در این زمینه یک رکورد ایجاد شد.

بالاترین نرخ‌های بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله در استان‌های ایلام با ۶۸.۳ درصد، چهارمحال و بختیاری ۷۴.۸ درصد، خوزستان ۵۸ درصد، کردستان ۵۰.۵ درصد، کرمان ۶۳.۴ درصد، کهگیلویه و بویراحمد ۵۶.۶ درصد، گیلان ۵۹.۶ درصد، لرستان ۶۲.۲ درصد، مازندران ۶۱.۲ درصد، مرکزی ۵۰.۸ درصد و همدان با ۵۱.۴ درصد به ثبت رسیده است.

جداول جدید نرخ بیکاری جوانان