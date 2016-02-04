معاون رئیس جمهور از آثار تاریخی دامغان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر، ظهر پنج شنبه و در خلال سفر یکروزه خود به استان سمنان با هدف افتتاح هتل یک پنج ستاره و بازدید از مجموعه تاریخی بسطام، روستای قلعه نو خرقان، میراث فرهنگی گرمسار، شهرستان سمنان و همچنین دیدار با مسئولان و فعالان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این استان وارد دامغان شد و از مسجد تاریخانه این شهر دیدن کرد.

معاون رئیس جمهور در خلال این بازدید، ضمن اشاره به لزوم تسریع در مراحل بر مرمت و بازسازی مسجد تاریخانه دامغان، گفت: این مسجد به عنوان یکی از آثار تاریخی و فرهنگی شاخص شهرستان دامغان و استان سمنان نیازمند توجه ویژه مسئولان استانی میراث فرهنگی است.

سلطانی فر خواستار همراهی و همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه برای تسهیل روند بازسازی مسجد تاریخانه دامغان شد و ابراز داشت: مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی کشور تنها وظیفه یک نهاد به صورت صرف نیست بلکه همه دستگاه های ذی ربط می بایست برای احیاء بناهای تاریخی و فرهنگی کشورمان اهتمام ویژه داشته باشند.

وی افزود: شهرستان دامغان پتانسیل های ویژه گردشگری، میراث معنوی و فرهنگی، بناهای تاریخی و معماری اسلامی ویژه ای را در خود جای داده است که برنامه ریزی دقیق در راستای استفاده بهینه از این ظرفیت ها می تواند این شهرستان را به یکی از قطب های گردشگری استان سمنان و کشور بدل سازد.

چشمه علی مقصد سلطانی فر در دامغان

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در خاتمه بازدید از مسجد تاریخانه به منطقه تفریحی و تاریخی چشمه علی در ۳۰کیلومتری شمال دامغان عزیمت کرد تا از نزدیک با وضیعت بناهای تاریخی و ظرفیت های گردشگری این مجموعه آشنا شود.

گفتنی است شهرستان دامغان دارای ۴۰۰اثر تاریخی و فرهنگی است که ازاین تعداد ۱۲۰اثر آن از آثار تاریخی و فرهنگی ثبت شده ملی است.

همچنین ثبت جهانی مسجد تاریخانه، ثبت باغ ایرانی و مجموعه تاریخی فرهنگی چشمه علی، اختصاص اعتبارات لازم در خصوص مطالعه طرح مرمت مسجد تاریخانه و تکمیل و تجهیز سایت موزه تپه حصار دامغان از مهم ترین درخواست های مسئولان شهرستان دامغان از معاون رئیس جمهور است.

دامغان دارای پنج منطقه نمونه گردشگری شامل گردکوه، سد شهید سید حسن شاهچراغی، پیر خوشدر، چشمه علی و چشمه قل قل است.

سمنان سومین مقصد سلطانی فر در سفر یکروزه به استان سمنان خواهد بود.