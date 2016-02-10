واژگونی خودروی پراید جان زن جوان را گرفت

مقصود حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۶ و ۳۲ دقیقه روز گذشته با تماس به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی، خبر از واژگونی خودروی پراید واقع در بلوار گلستان اهواز اطلاع داده شد.

وی افزود: ستاد فرماندهی سازمان سریعا آتش نشانان را با امکانات و تجهیزات مورد نیاز از نزدیکترین ایستگاه به محل حادثه اعزام کرد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ايمنی شهرداری اهواز تصریح کرد: آتش نشانان چهار دقیقه بعد در محل حاضر و با قطع برق خودرو و جلوگیری از نشت بنزین ایمن سازی های اولیه را در محل حادثه انجام داده و با به کارگیری ابزار ویژه امداد و نجات در خودرو را باز و افراد مصدوم را با رعایت نکات ایمنی برای اعزام به مرکز درمانی به داخل آمبولانس اورژانس منتقل کردند.

حق شناس بیان کرد: متاسفانه این حادثه که در اثر برخورد خودرو با جدول و سپس واژگونی آن رخ داد، منجر به فوت زن جوان سرنشین خودرو شد.

وی خبر داد: در حادثه ای دیگر که در حد فاصل فلکه اول و دوم کیانپارس رخ داد، خودروی سانتافه در اثر بی احتیاطی به سپر عقب خودروی پژو پارس برخورد کرد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ايمنی شهرداری اهواز ادامه داد: در این حادثه به هر دو خودرو خسارت وارد شد و سرنشینان خودرو سانتافه که پنج نفر زن نفر بودند، پس از خروج از خودرو توسط آتش نشانان به منظور مداوا توسط آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند.

حق شناس عنوان کرد: آتش نشانان پس از انتقال خودروها به حاشیه خیابان و عادی شدن مسیر تردد خودروها به عملیات خود پایان دادند.