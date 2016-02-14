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۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۵۳

فرمانده انتظامی خراسان شمالی:

توسعه فناوری عامل گستردگی جرائم سایبری است/ لزوم پیشگیری

توسعه فناوری عامل گستردگی جرائم سایبری است/ لزوم پیشگیری

بجنورد - فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت: توسعه فناوری در حوزه ارتباطات یکی از عوامل گستردگی و پیچیدگی جرائم فضای مجازی است.

سردار علیرضا مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه استفاده از تکنولوژی و فضاهای مجازی مزیت‌هایی به همراه دارد، اما استفاده نکردن و مدیریت درست از این فضاها آسیب‌های جدی را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به پیشرفت علم و دانش در حوزه فناوری افزود: توسعه فناوری‌های نوین در حوزه ارتباطات یکی از عوامل گستردگی و پیچیدگی جرائم فضای مجازی است.

سردار مظاهری گفت: با آموزش، اطلاع رسانی صحیح و به موقع و فرهنگ سازی می‌توان از بسیاری از آسیب‌های فضای مجازی پیشگیری کرد.

وی همچنین با اشاره به نقش پلیس فتا در پیشگیری و کاهش آسیب‌های فضای مجازی اظهار کرد: با اقدامات موثر پلیس فتا تاکنون ۸۵ درصد جرائم فضای مجازی در خراسان شمالی کشف شده است.

سردار مظاهری گفت: این در حالی است که خانواده‌ها نیز با جدی گرفتن هشدارهای پلیس می‌توانند نقش مهمی در کاهش آسیب‌ها و پیشگیری از تهدیدهای فضای مجازی برای فرزندان خود ایفا کنند.

به گفته وی عدم آگاهی و نحوه صحیح استفاده از فضاهای مجازی از دیگر عوامل اصلی آسیب‌ها در این حوزه است.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی افزود: برای شناخت و آموزش تهدیدها و آسیب‌های فضای مجازی باید به برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای خانواده‌ها، دانش آموزان، دانشجویان و ... توجه شود.

کد مطلب 3051795

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