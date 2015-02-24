رسانه ها در راستای کاهش آسیب های اجتماعی نقش آفرینی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا مظاهری صبح سه شنبه در نشست هم اندیشی فرماندهی نیروهای انتظامی خراسان شمالی با رسانه ها، با اشاره به راهکارهای رسانه های به منظور آگاهی بخشی عمومی برای پیشگری از وقوع جرائم، اظهار داشت: مشارکت عمومی نقش بسیاری سازنده ای در تأمین امنیت جامعه دارد.

وی با بیان این که در این راستا رسانه ها نقش چشمگیری داشته و می توانند بسیار موثر واقع شوند، اضافه کرد: رسانه های خراسان شمالی تاکنون تعاملات مؤثری در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش آسیب های اجتماعی داشته اند اما انتظار می رود فعالیت آنها در این راستا افزایش یابد.

سرهنگ مظاهری رسانه های مختلف علی الخصوص رسانه ملی را پل ارتباطی بین مردم و نیروهای انتظامی دانست و افزود: بهره گیری از ظرفیت رسانه ها نقش مؤثری در کاهش آمار جرائم در جامعه دارد.

سرهنگ مهدی اسماعیلی، رئيس پليس راهور خراسان شمالی نیز در این نشست، اظهار داشت: در ۱۱ ماهه گذشته از سال جاری حوادث رانندگی درون شهری در استان هشت درصد کاهش داشته است.

وی اضافه کرد: همچنین در این مدت بیشترین تلفات حوادث درون شهری مربوط به راکبان موتور سیکلت و عابرین پیاده بوده که در این زمینه می بایست رسانه ها به منظور آگاهی بخشی به مردم فعالیت بیشتری داشته باشند.

سرهنگ علیرضا حسین زاده، رییس پلیس راه خراسان شمالی نیز در این نشست با اشاره به این که سبقت و سرعت غیر مجاز بیشترین تخلفات جاده ای در محورهای این استان هستند، افزود: پلیس راه بنا به وظیفه قانونی خود با رانندگان متخلف و حادثه ساز به شدت برخورد می کند اما در این زمینه و به طور کلی رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نیاز به فرهنگ سازی است.

احمد مهدوی، مدیر کل صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی هم در این نشست با اشاره به تولید برنامه های اجتماعی در شبکه اترک، اظهار داشت: یکی از مهم ترین رویکردهای برنامه های اجتماعی صدا و سیمای خراسان شمالی توجه به ناهنجاری های جامعه و آگاهی بخشی عمومی است.

به گفته وی آگاهی بخشی پایدار به مردم نیاز به استمرار دارد و باید تلاش شود تا زمینه های آموزش و ترویج فرهنگ درست، بیش از پیش در جامعه مهیا شود.